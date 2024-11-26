Sparta Prag - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Sparta Prag - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Sparta Prag ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
26 Kasım 2024 Salı, 10:06
Sparta Prag - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı yaşanıyor.

Sparta Prag - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid deplasmanda Lars Friis'in ekibi Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek.

Sparta Prag - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

SPARTA PRAG - ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan epet Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

Sparta Prag - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

SPARTA PRAG - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

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