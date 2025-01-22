Sparta Prag - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sparta Prag - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda Sparta Prag ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
22 Ocak 2025 Çarşamba, 15:12
Sparta Prag - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı yaşanıyor.

Sparta Prag - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, deplasmanda Lars Friis'in ekibi Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek.

Sparta Prag - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SPARTA PRAG - İNTER MAÇI SAAT KAÇTA?

Epet Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Sparta Prag - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SPARTA PRAG - İNTER MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Alejandro Hernández'in yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

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