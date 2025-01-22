Sparta Prag - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda Sparta Prag ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı yaşanıyor.
Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, deplasmanda Lars Friis'in ekibi Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek.
SPARTA PRAG - İNTER MAÇI SAAT KAÇTA?
Epet Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
SPARTA PRAG - İNTER MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Alejandro Hernández'in yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.
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