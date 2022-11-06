Trabzonsporlu kaleci Uğurcan Çakır'dan Fernando Muslera itirafı
Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, Süper Lig'in resmi Twitter hesabı tarafından yöneltilen soruları yanıtladı.
"EN ÇOK HEYECANLANDIĞIN MAÇ HANGİSİ?"
"Kariyerim boyunca çok heyecanlandığım 3-4 maç var. Milli takım ile çıktığım ilk maç, Trabzonspor ile çıktığım ilk maç, şampiyonluk sezonunda çıktığı Adana Demirspor ve Antalyaspor maçları... Aslında çok heyecanlanan bir oyuncu değilim ancak bu maçların önemi çok yüksekti."
"AVRUPA'DA EN SEVDİĞİN ŞEHİR HANGİSİ?"
"Avrupa'da birçok şehre gitme fırsatım oldu. En çok beğendiğim ise en son gittiğim şehir olan Paris'ti. Gerçekten çok kaliteli bir şehir."
"İDOL OLARAK ALDIĞIN KALECİ KİM?"
"Türkiye'de Muslera diyebilirim. Çok iyi bir kaleci ve ahlaklı bir sporcu. Kendime idol olarak onu görüyorum. Avrupa'da da David De Gea vardı ama o biraz yaşlandı tabii."
"HİÇ ANTRENMANA GEÇ KALDIN MI?"
"Gençken geç kaldığım oldu tabii ama kaptan olduktan sonra ilk sizin gelmeniz gerekiyor. İlk gelmeye çalışıyorum."
"FUTBOL HARİCİNDEKİ FAVORİ SPORUN NE?"
"Futbolda biraz yeteneğim var. Başka sporlarda yetenekli olduğumu düşünmüyorum. Sadece plaj voleybolu oynamak hoşumu gidiyor."
"TRİBÜNLERDE DUYUNCA EŞLİK ETTİĞİN BİR BESTE VAR MI?"
"Biz dar sokaklarında, dinmeyen yağmurunda..."
"HİÇ AİLENİN ARABASINI İZİNSİZ KULLANDIN MI?"
"Ben arabalara çok düşkün bir insanım. Köydeyken rahmetli dedemin arabasını kaçırırdım 6-7 yaşında. Hala araba merakım devam ediyor."
"HAMSİLİ PİLAV MI, TRABZON DÖNERİ Mİ?"
"Hamsili pilavla çok aram olduğunu söyleyemem. Trabzon dönerini daha çok tercih ediyorum."
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