Trabzonsporlu kaleci Uğurcan Çakır'dan Fernando Muslera itirafı

"EN ÇOK HEYECANLANDIĞIN MAÇ HANGİSİ?"

"Kariyerim boyunca çok heyecanlandığım 3-4 maç var. Milli takım ile çıktığım ilk maç, Trabzonspor ile çıktığım ilk maç, şampiyonluk sezonunda çıktığı Adana Demirspor ve Antalyaspor maçları... Aslında çok heyecanlanan bir oyuncu değilim ancak bu maçların önemi çok yüksekti."