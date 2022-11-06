Sivasspor maçı öncesi Fenerbahçe'de 5 eksik
Süper Lig'de Fenerbahçe, pazartesi günü kendi sahasında Sivasspor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertli takım, zorlu karşılaşmada 5 isimden faydalanamayacak.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 7 Kasım Pazartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Ligde oynadığı son 4 maçını kazanan sarı-lacivertliler, haftaya 26 puanla lider giriyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, Dünya Kupası öncesinde ligde kalan 2 maçında 6 puan almayı hedefliyor.
FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor karşısında 5 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luan Peres, Gustavo Henrique, Lincoln Henrique, İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş, önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.
ROSSI, JESUS'A BAĞLI
Fenerbahçe'nin Uruguaylı hücum oyuncusu Diego Rossi'nin durumu belirsizliğini koruyor.
Sarı-lacivertli formayla 2'si Avrupa 1'i lig son maçı sakatlığı sebebiyle kaçıran Rossi, sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başladı.
Rossi'nin Demir Grup Sivasspor karşısındaki durumuna teknik direktör Jorge Jesus maç saatinde karar verecek.
SINIRDA TEK İSİM
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Genç oyuncu, Demir Grup Sivasspor maçında kart görmesi durumunda Giresunspor müsabakasında yer alamayacak.
Video Haberler
- Öğrenciler günlük 10 bin ekmek üretiyor
- Topladığı el işi Türk kilimleriyle Tokyo'da sergi açtı
- Millet İttifakı'nın adayı ne zaman açıklanacak?
- Sokak köpekleri, mağazadan oyuncak pelüş köpek kaçırdı
- Park alanından çıkarırken bebekle polis ilgilendi
- AKP'nin Hedef 2023 deyip yapamadığı 10 vaat
- Türkiye Yüzyılı mı, Çöküş Yüzyılı mı?
- Yok böyle sokak röportajı! Yurttaşlar birbirine girdi...
- Endemik çiçekler, camda şekil buldu
- Umudunun tükendiği an sıfır otomobil sahibi oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Şık olmayan’ görevden alma
- Birçok tiplemeye hayat vermişti... Son hali gündem oldu
- Bir madende daha patlama!
- İktidarın oyları neden düşmüyor?
- Ekrem İmamoğlu'nu hedef alayım derken...
- Cübbeli'den İTO provokasyonu
- 'Desteğine ihtiyacımız var...'
- Selahattin Demirtaş'tan 4 sorulu anket
- 'Burnunuzdan fitil fitil getirene kadar...'
- Ne kurmaylardan ne vekillerden ses çıktı