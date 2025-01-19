Hollanda basını duyurdu: Fenerbahçe'den Ahmetcan Kaplan hamlesi!

Yayınlanma: 19.01.2025 - 23:21

Güncelleme: 19.01.2025 - 23:21

Fenerbahçe, 22 yaşındaki stoper Ahmetcan Kaplan’ı transfer etmek için kulübü Ajax’la temasa geçti.

Hollanda basınından Voetball International'da yer alan habere göre, 22 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'nin Ahmetcan Kaplan için Ajax'a sunduğu ilk teklifin bonuslar dahil 10 milyon Euro'ya yakın bir rakam olduğu belirtildi.

Ajax, Ahmetcan Kaplan'ı 2022 yaz transfer döneminde Trabzonspor'dan 9.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Ahmetcan Kaplan, Ajax'ta bu sezon toplamda 8 maçta süre buldu ve 1 gol attı.