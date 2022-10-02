Spor yazarları Adana Demirspor - Galatasaray maçını yorumladı: 'Kerem ve Yunus sıkıntılı'
ŞANSAL BÜYÜKA: "Galatasaray‘ın mutlaka hızlı hücuma evrilmesi lazım. Ama iki ön kanat adamı Yunus ve Kerem ile “hızlı hücum“ sıkıntılı görünüyor. İkisi de driplingi seviyor, adam geçmeyi, kalabalıkları girmeyi seviyor. Kenarlara gidip tek orta atmıyorlar. Düşünün Gomis topla buluşamadan oyundan çıktı. Ayrıca hızlı hücum etmezsen, rakip savunmayı az adamla nasıl yakalayacaksın, boş alanları nasıl bulacaksın. Buna rağmen uzatma bölümünde Yunus, Kerem, Seferoviç mutlak pozisyonları kaçırdılar. Hayrettir, Galatasaray kötü oynamadığı, hatta ikinci yarısını tek kale oynadığı, aşırı gol pozisyonu yakaladığı, son 35 dakikada bir fazla olduğu maçı iki puan yitirirek bitirdi…" (MİLLİYET)
ERMAN TOROĞLU: "Adana Demir-Galatasaray maçı ortada bir maç gibi gözüküyor. G.Saray eski maçlara göre daha iyi pres yapıyor. Bu presle de daha fazla top kapıyor. Adana Demir arkadan pasla çıkan takım ama oradaki oyuncuların top teknikleri ve oyun bilgilerinin yüksek olması lazım. Ama biraz doğru pres yapsan böyle takımları zor duruma düşürürsün." (SABAH)
AHMET ÇAKAR: "Adana Demirspor-Galatasaray maçında her şey vardı ama gol yoktu. Ev sahibi takım, 4-6-0 gibi oynadı. G.Saray ise eski maçlarına göre daha toparlanmış göründü. Özellikle Boey çok formda. Bir takımın kanat bekleri iyi ve ofansif olarak güçlü olduğunda o takım yaratıcı oluyor. İlk yarıda Gomis, istenilen topları alamadı. Fakat ikinci yarı G.Saray istediği pozisyonları fazlası ile buldu. Kerem olsun Mata olsun önemli pozisyonlar yakaladılar. Pek tabii ki 10 kişi kalan Adana Demirspor da öyle. Aslında çok golün olacağı fakat golsüz bir maç izledik." (SABAH)
OSMAN ŞENHER: "Sarı-kırmızılılar yeni kurulan bir takım. Evet, eksikleri var. Bu eksikler de oynaya oynaya, futbolcuların birbirini tanımasıyla giderilecek. Ama buna rağmen Torreira, Midtsjö, Mertens ve Mata, çok üst düzey oyuncular. Mata da Mertens de dün gece çok şanssızdı. Mata’nın gollük şutunu Svensson çizgiden kafayla çıkardı. Mertens ise çok pozisyona girdi, fakat bunları kaçırdı. Son olarak da vuruşu üst direkten döndü. Ama Okan Buruk’un oynatmak istediği futbola baktığınız zaman, bütün takım koşuyor, rakibe baskı yapıyor, yardımlaşıyor ve çabuk oynamaya çalışıyorlar. Bu çok büyük bir gelişme. Gelecek haftayı Galatasaray ‘bay’ geçecek. Bir hafta aradan sonra çok daha iyi bir futbol izleyeceğiz." (MİLLİYET)
GÜNTEKİN ONAY: Galatasaray açısından Adana Demirspor uzun süre 10 kişi oynamasına rağmen alınan beraberlik kötü değil. Adana Demirspor çok güçlü ve tehlikeli bir ekip. Ayrıca Galatasaray, Antalyaspor ve Trabzon deplasmanlarını da geride bıraktı ve Konyaspor gibi güçlü bir başka takımı yendi. Okan Hoca şu ana kadar iyi iş çıkarıyor. İhtiyacı olan Kerem ve Yunus’un form tutmaları. (HÜRRİYET)
LEVENT TÜZEMEN: "Çevre kontrolü ile oyun görüşü mükemmel olan Mata oyuna girer girmez pas kalitesiyle Galatasaray'ı hem topladı hem de hücumda etkili olmasını sağladı. Gomis'li oyunda etkisiz kalan Yunus-Kerem ikilisi Mata ile kendini buldu. Çünkü İspanyol yıldız ayağındaki topları pasa dönüştürmeden önce arkadaşlarının pozisyon almalarını bekledi ve hep sakin kaldı. Okan hocanın geç de olsa Mata'yı oyuna alırken Mertens'i santrfora itmesi doğruydu. Midtsjö hücuma topla dikine çok hızlı çıkıyor, rakiple top arasına vücudunu akıllı sokuyor, paslarda topun şiddetini çok iyi ayarlıyor. Adana'nın 10 kişi kaldığı sürelerde G.Saray rakip kalede çok pozisyon buldu. Final vuruşlarında Yunus ile Kerem gol kaçırmakta birbirleriyle yarıştı. Özellikle; Napoli'de toplara çok sert vurmasıyla tanıdığımız Mertens'in şutları çok cılız kaldı." (SABAH)
SERKAN KORKMAZ: "57. dakikada gelen Gomis - Mata değişikliği gole daha yakın bir Galatasaray'ın habercisiydi. Oyunun kalan bölümündeki tempo biraz düşmüş top ve maç Galatasaray'a dönmüştü. Stambouli'nin takımını 10 kişi bırakmasıyla "liderlik maçı" nefes kesen bir hal aldı. 79. dakikada Mertens'in kale ağzında kaçırdığı inanılmaz golden sonra Haris Seferovic ve Oliveira kalan 15 dakikalık süre için oyuna girdi. Okan Hoca üç puan için tüm kozlarını oynamıştı. Barış ile Rashica da girdiğinde orta sahada Sergio Oliveira tek başına kalmıştı. Kalan süre kuru bir heyecanla bitti ve birer puanla sadece iki takım değil tüm futbol camiası da mutlu oldu." (FOTOMAÇ)
EBRU KILIÇOĞLU: "Zayıf denemeleri saymazsak toplamda yürek hoplatan dört pozisyon var karşılaşmada. İkisi Onyekuru-Muslera, ikisi de Mertens-Ertaç arasında yaşanıyor ve bitiyor. Tablo 64. dakikada Adana Demirspor’un kırmızı kart nedeniyle 10 kişi kalmasından sonra da değişmiyor. Zira Galatasaray’ın canı gol atmak istemiyor. Adana Demirspor ise hem 10 kişi gol yemeyeyim hem gol atayım derken yorgun düşüyor. İki taraf da eşit olarak istemeyince, puanlar da eşit paylaşılıyor." (CUMHURİYET)
NEVZAT DİNDAR: "Adana’da gol yok puan vardı. Haftanın sonucu en çok merak edilen maçlarından biri olan Adana Demirspor ile Galatasaray arasındaki mücadele başladığı gibi 0-0 bitti. Milli ara sonrası sıcak ve nemli havada oynanan müsabakanın son yarım saatini Stambouli atılınca Adana Demirspor 10 kişi oynadı. Adana Demirspor’da Onyekuru, Galatasaray’da ise Mertens yakaladıkları pozisyonları değerlendiremedi. İki takımın da galibiyet serileri dün son bulurken, rakibin eksik kalmasından dolayı sonuca konuk Galatasaray üzüldü." (MİLLİYET)
EVREN TURHAN: Galatasaray 2. yarıda, özellikle kırmızıdan sonra Adana Demirspor'u sahasına hapsetti. Ancak hakkını vermek gerekir ki ev sahibi ekip çok diri bir görüntü verdi. Oyunun hiçbir anında düşmediler. Mata'nın da oyuna girmesiyle Galatasaray rakip ceza alanı ve çevresinde adeta cirit atmaya başladı. Adana Demirspor da 10 kişi kalınca geriye bir tek Galatasaray'ın atacağı gol kaldı. Ama o gol gelmediği gibi bir süre sonra Galatasaray da zorlanmaya başladı. Seferovic bence hayal kırıklığıydı. Gol yoksa bu oyunda 3 puan da yok. (TAKVİM)
RIDVAN DİLMEN: "Milli maç arası sonrası çok müthiş maçlarla döndü. Maçı izlemeyenler 'iyiki de izlemedik. Gol de olmamış. Çok şey kaybetmedik' demiştir ama bence kaybettiler. Adana Demirspor maçın büyük bir bölümünü 10 kişi oynadı. Montella riske girmemeliydi. Bence oyunu 60'a kadar götürüp ondan sonra hamle yapacaktı. Öyle de yaptı ama eksik kalması maçtan önce düşündüğü hamleleri yaptırmadı. İki takım da iyi kadrolara sahip takımlar. Galatasaray iki puan kaybettiğine üzülmeli. Adana Demirspor için şartlardan dolayı 1 puana sevinmeli. Galatasaray ikinci yarı da ilk yarı da etkili olan taraftı. 2 puanı kaybeden kesinlikle Galatasaray'dı. Fiziksel anlamda da olumlu yönden hareket ediyor."
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