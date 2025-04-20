Spor yazarları Adana Demirspor - Trabzonspor maçını yorumladı: 'Takımın aklı sahada değil'

"SİKAN NEREDE FATİH HOCAM?"

Zeki Uzundurukan: "Trabzonspor'un ocak ayında 6 milyon euro vererek transfer ettiği Danylo Sikan, ligde küme düşen Adana Demirspor karşısında bile oynamayacaksa hangi maçta oynayacak Fatih hocam! Adana'da sahaya çıkardığın 11, fırtına gibi eser, rakibi kasıp kavurur o zaman anlarım! Yahu senin takımın küme düşen Adana Demirspor kalesine ilk isabetli şutunu 23. dakikada attı.

Takımda tempo yok, kanatlar çalışmıyor, orta saha işlemiyor. Yardımlaşma yok. Sahaya çıkardığın 11, lig bitmiş havasında oynuyor! Danylo Sikan, bir değer; bir yatırım transferi… Sen oynatacaksın, işleyeceksin ki, bu genç adam ışıldayacak." (Fotomaç)