Spor yazarları Adana Demirspor - Trabzonspor maçını yorumladı: 'Takımın aklı sahada değil'
Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.
Spor yazarları, Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Adana Demirspor-Trabzonspor maçını yorumladı.
Spor yazarlarının değerlendirmesi şu şekilde:
"SİKAN NEREDE FATİH HOCAM?"
Zeki Uzundurukan: "Trabzonspor'un ocak ayında 6 milyon euro vererek transfer ettiği Danylo Sikan, ligde küme düşen Adana Demirspor karşısında bile oynamayacaksa hangi maçta oynayacak Fatih hocam! Adana'da sahaya çıkardığın 11, fırtına gibi eser, rakibi kasıp kavurur o zaman anlarım! Yahu senin takımın küme düşen Adana Demirspor kalesine ilk isabetli şutunu 23. dakikada attı.
Takımda tempo yok, kanatlar çalışmıyor, orta saha işlemiyor. Yardımlaşma yok. Sahaya çıkardığın 11, lig bitmiş havasında oynuyor! Danylo Sikan, bir değer; bir yatırım transferi… Sen oynatacaksın, işleyeceksin ki, bu genç adam ışıldayacak." (Fotomaç)
"AKILLAR KUPADAYDI"
Yunus Emre Sel: "Adana Demirspor maçının ilk yarısında Trabzonspor'u izlerken, Çaykur Rizespor karşılaşmasının ilk yarısından oldukça farklı bir görüntü vardı sahada. Çaykur Rize maçında en azından mücadele vardı, oyuncular formasının hakkını vermek adına çaba gösteriyordu.
Ancak bu maçta oyuncuların mücadeleden çok uzak oluşu net şekilde göze çarptı. Takımın aklı sahada değil, daha çok hafta içindeki kritik kupa maçında gibiydi.
Simon Banza'nın kornerden bulduğu gol, bireysel yeteneğin bir yansımasıydı. Cihan Çanak zor bulduğu forma için çok daha fazlasını yapmalıydı, Vişça ise eski temposundan oldukça uzaktı." (Fotomaç)
"UYGUN PROFİL OLMADAN İŞLEMİYOR"
Ulaş Özdemir: "Nwakaeme ve Zubkov'un yokluğunda Trabzonspor oyunun hızını kontrol etmekte ciddi zorlandı. Fatih Tekke'nin oyun anlayışı, topu hızlı dolaştırmaya ve tempoyu sürekli yüksek tutmaya dayanıyor.
Ancak bu anlayış, uygun oyuncu profili olmadan işlemiyor. İlk yarı özelinde Trabzonspor'un ritim bulamaması, topu öne taşıyamaması ve rakip savunmayı zorlayamaması bu problemin açık bir yansımasıydı." (Takvim)
"MENDY İLE OLMUYOR"
İskender Günen: "Özellikle orta alandaki oyunculardan söz etmek gerekiyor. Başta Cham... Sezon başından beri herkes yeteneklerini sahaya yansıtmasını bekliyor! İstikrarsız… Oynadığı her maçta bırakın pozitif katkıyı, yaptığı pas hatalarıyla öne çıkmakta.
Ve Mendy…Savunmada görev verildiğinde herkes orta alan oyuncusu olduğunu ve bu bölgede yer alması gerektiğini belirtti. Fakat görünen o ki; aldığı her topu yana ve geriye oynama düşüncesi, takımın temposunu artıramamasının en büyük nedeni." (Sabah)
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