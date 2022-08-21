Spor yazarları Antalyaspor - Trabzonspor karşılaşmasını değerlendirdi!
ERMAN TOROĞLU: "Lig uzun bir maraton… Bu maçların telafisi var ama biz ülke olarak Şampiyonlar Ligi'ne hasretiz. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takımlarımız ligde maçlarını kaybetsinler ama orada kazansınlar. Oradan gelecek her şeye maddi manevi ihtiyacımız var. Umarım Trabzonspor bunu çarşamba günü gerçekleştirir. Antalya ile oynadı sırada Galatasaray var hepsi hikâye. Antalya ile hangi takım oynayacaksa bu maç çok iyi olur. Antalyaspor takımı Türkiye Ligi'nin deve dişi takımlarından biri oldu. Yani oynayacağı maçlar insanı heyecanlandırıyor. Onları da tebrik etmek lazım." (Sabah)
LEVENT TÜZEMEN: "Antalya'nın 2-0'ı yakalamasının ardından Abdullah Avcı'nın 42'de iki değişiklikle Abdülkadir Ömür ile Bardhi'yi oyuna sokması doğru bir hamleydi. Bu ikili Trabzon'un içeri 2-1 girmesini sağladı. Oysa Doğucan Haspolat'ın rakibi karşılama ve topu oyuna etkili sokma konusunda yaşadığı zafiyete Abdullah Hoca 1-0'dan sonra el koymalıydı. Abdullah Hoca'nın maça Bartra ve Bardhi ile başlamaması, Abdülkadir ile Siopois'i kulübeye çekmesi Trabzon'un Antalya'ya karşı mahkum oynamasına neden oldu. Üstelik, Antalyaspor gibi çabuk oynayan ve birbiriyle uyumlu bir takıma karşı asla derin rotasyon yapamazsın." (Sabah)
CEMAL ERSEN: "Trabzonspor üç kulvarda mücadele edecek. Kafası en net olması gereken isim, en sağlıklı düşünmesi gereken Abdullah Avcı olmalı. O sıradan biri değil, son şampiyonun teknik direktörü. Hücumu da, savunmayı da birlikte kurgulamak zorunda. Antalya'da Avcı’nın karnesinde "hal ve gidişe” iyi not vermek mümkün değil." (Milliyet)
MURAT ÖZBOSTAN: "Trezeguet'nin kafası direkten dönmese oyun 3-3 bitebilirdi. Ama 90 dakikanın genelinde riskli ilk 11, kopuk oyun Abdullah Avcı'nın kalesinde 5 gol görmesine sebep oldu. Bu farklı skor, Nuri Şahin için çok prestijli bir galibiyet. Abdullah Avcı'nın takımın yaraları sarmak için sadece üç günü var. Ama çarşamba günü Kopenhag karşılaşmasında işimiz çok zor.." (Sabah)
AKSAL YAVUZ: "Avcı, çarşamba gününü düşünerek mini bir rotasyon yaptı ama Doğucan ile başlamak büyük riskti. Golü de çıkarken kaptırdıkları toptan zincirleme hatayla yediler ki, güler misiniz, ağlar mısınız? Nihayet Avcı, ilk yarı bitmeden, daha doğrusu 2-0’dan sonra müdahale edip Ömür ve Bardri’yi oyuna aldı, karşılığını da aldı. ancak çıkarken top kaptırma hastalığı pahalıya patladı Trabzonspor’a! Netice itibariyle, iki topu direkte patlayan Trabzonspor, çıkarken kaptırdığı iki top sayesinde, zincirleme hatalar sonrası mağlup oldu. Oyuncuların bu maçı unutup Kopenhag maçına odaklanmaları gerekir. " (Milliyet)
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