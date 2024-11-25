Spor yazarları Beşiktaş - Göztepe maçını değerlendirdi: 'Van Bronckhorst kriz yönetecek biri değil'
Süper Lig'in 13. haftasından Beşiktaş sahasında Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.
Spor yazarları, Beşiktaş'ın sahasında Göztepe'ye 4-2 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendirdi.
'FUTBOLU TEKNİK DİREKTÖR DEĞİL FUTBOLCU OYNAR'
Adnan Dinçer: "Agresif, saldıran ve rakibi bunaltan gollerin sayısına bakmıyan bir Beşiktaş özlemliyoruz. Beşiktaş, Rashica ve orta alanı yöneten Rafa Silva’nın paslarına bağlı kalmamalıydı. Beşiktaş teknik kapasiteyle değil fizik kapasiteyle oynamak zorundadır. Futbolu teknik direktör değil futbolcu oynar. Göztepe karşısındaki oyunuyla Beşiktaş taraftarını üzdü. Duran toplardan haftalardır yenen goller devam etti. Buna çözüm bulamamak büyük hatadır. Kartal, daha kasım ayında şampiyonluğa havlu attı… Liderden 13 puan geride olmak Beşiktaş’a yakışmadı!" (Cumhuriyet)
'NE YAPTIĞININ FARKINDA DEĞİLSİN'
Uğur Meleke: "Dünkü Dolmabahçe gazetesinin esas manşeti elbette Van Bronckhorst’tu. Hollandalı teknik adam eğer dünkü maçı İngiltere’de bir statta oynuyor olsaydı, tribünler “you don’t know what you are doing (sen ne yaptığının farkında değilsin)” diye inlerdi. Van Bronckhorst’un sol açıkta bir oyuncuya ihtiyacı var diye Emirhan’ı beke, Masuaku’yu öne koyması en hafif tabirle tuhaftı. Oysa Beşiktaş kadrosunda o bölgenin orijinal bir oyuncusu var: Bahtiyar Zaynutdinov... Gio’nun ısrarla görmezden geldiği Bahtiyar, bu sezon Beşiktaş’ta toplam sadece 5 dakika süre alırken, Kazak Milli Takımı’nda tam 480 dakika oynadı. Bir hafta önce Norveç karşısında da ilk 11’de forma giydi. Gio’nun ilk tercihi değilse de, ikinci-üçüncü tercihi dahi olmaması da bir başka tuhaflık." (Hürriyet)
'BU MANZARA ONLARIN ESERİDİR'
Turgay Demir: "Büyük vaatlerle yönetime gelen ve her şeyi profesyonellerin yapacağı cilasıyla ekibini parlatan, göreve geldikten sonra ise Hüseyin Yücel ve Kaan Şakul'u yanına alıp geri kalan herkesi pasifize eden Hasan Arat Beşiktaş'ı perişan etti... Sıradan, inatçı, Van Bronckhorst'u göreve getirmek ve Joao Mario başta, Gio'nun istediği sıradan oyuncuları almak Arat'ın en büyük hatasıydı. Sahadaki berbat görüntüye rağmen Giovanni'nin arkasında durmak ise hatadan öte büyük bir gafletti. İşte bu sebeplerle Beşiktaş takımı, gücünün yarısını bile sahaya yansıtamıyor ve her maçta taraftarını ayrı bir şekilde kahrediyor.... O nedenle, camia, "Suçlu ayağa kalk" diye haykırdığı anda Arat, Yücel ve Şakul birlikte ayağa kalkmalıdırlar… Çünkü bu manzara onların eseridir." (Fotomaç)
'VAN BRONCKHORST KRİZ YÖNETECEK BİRİ DEĞİL'
Güntekin Onay: "Çok belli ki bu takım sıkı çalışmıyor. Zaten milli arada bırakın maçı 5 gün izin yapmış bir takımdan bahsediyoruz. Öyle görünüyor ki Giovanni Van Bronckhorst çok rahat bir teknik adam. Ayrıca problem çözecek, kriz yönetecek biri asla değil. Al-Musrati’nin yürüyecek hali olmadığını, 3 stoperin arasında Semih Kılıçsoy’un tek başına yapamadığını 60’ıncı dakikada görebilmesi de eleştiri gerektiren diğer noktalar. Trabzonspor, Gaziantep, Kasımpaşa, Başakşehir ve dün Göztepe... Beşiktaş bu maçların hepsini kazanabilirdi, kazanırdı da.. Ama tüm bu maçlarda kaybedilen puanların sorumlusu Giovanni Van Bronckhorst. Yanlış tercihleri ile 15 puan alacak iken sadece 3 puan aldı. Beşiktaş’ta bu yönetim teknik adam seçmesin... Fernando Santos felaket bir tercih idi. Van Bronckhorst da olmadı. Daha kasım ayında zirve Beşiktaş için çok uzak. Maccabi maçı ve Fenerbahçe derbisine bakalım Hollandalı hoca ile mi çıkılacak?" (Hürriyet)
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