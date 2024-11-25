Spor yazarları Beşiktaş - Göztepe maçını değerlendirdi: 'Van Bronckhorst kriz yönetecek biri değil'

'VAN BRONCKHORST KRİZ YÖNETECEK BİRİ DEĞİL'

Güntekin Onay: "Çok belli ki bu takım sıkı çalışmıyor. Zaten milli arada bırakın maçı 5 gün izin yapmış bir takımdan bahsediyoruz. Öyle görünüyor ki Giovanni Van Bronckhorst çok rahat bir teknik adam. Ayrıca problem çözecek, kriz yönetecek biri asla değil. Al-Musrati’nin yürüyecek hali olmadığını, 3 stoperin arasında Semih Kılıçsoy’un tek başına yapamadığını 60’ıncı dakikada görebilmesi de eleştiri gerektiren diğer noktalar. Trabzonspor, Gaziantep, Kasımpaşa, Başakşehir ve dün Göztepe... Beşiktaş bu maçların hepsini kazanabilirdi, kazanırdı da.. Ama tüm bu maçlarda kaybedilen puanların sorumlusu Giovanni Van Bronckhorst. Yanlış tercihleri ile 15 puan alacak iken sadece 3 puan aldı. Beşiktaş’ta bu yönetim teknik adam seçmesin... Fernando Santos felaket bir tercih idi. Van Bronckhorst da olmadı. Daha kasım ayında zirve Beşiktaş için çok uzak. Maccabi maçı ve Fenerbahçe derbisine bakalım Hollandalı hoca ile mi çıkılacak?" (Hürriyet)