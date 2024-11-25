Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin rakibi Athletic Bilbao tek golle kazandı!

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Athletic Bilbao, sahasında Real Sociedad'ı 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin rakibi Athletic Bilbao tek golle kazandı!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.11.2024 - 09:36

İspanya La Liga 14. hafta maçında Athletic Bilbao, sahasında Real Sociedad ile karşılaştı. San Mames Barria'da oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Bilbao'nun golü 26. dakikada Oihan Sancet'ten geldi. Sancet'in golünün asistini ise Nico Williams yaptı.

Ernesto Valverde'nin takımı ligde 3 maç sonra galip geldi. Sociedad'ın ise 2 maçlık galibiyet serisi bitti.

Athletic Bilbao bu sonuçla puanını 23'e çıkardı. Real Sociedad ise 18 puanda kaldı.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ OLDU

Bilbao, Fenerbahçe ile 11 Aralık'ta karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ile ise 22 Ocak 2025'te karşılaşacak.

Ligin bir sonraki haftasında Bilbao, Vallecano deplasmanına gidecek. Sociedad ise Real Betis'i ağırlayacak.


Etiketler: #Athletic Bilbao #real sociedad #la liga

İlgili Haberler

Beşiktaş'a kendi evinde Göztepe çelmesi: Beşiktaş 2-4 Göztepe

Beşiktaş'a kendi evinde Göztepe çelmesi: Beşiktaş 2-4 Göztepe
Beşiktaşlı taraftarlardan yönetime tepki: Dolmabahçe'de istifa sesleri!

Beşiktaşlı taraftarlardan yönetime tepki: Dolmabahçe'de istifa sesleri!
Beşiktaş’a yakışmadı!

Beşiktaş’a yakışmadı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler