Spor yazarları Beşiktaş - Ümraniyespor karşılaşmasını yorumladı: 'Valerien Ismael'in kulakları çınlasın'
Spor yazarları, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş ile birlikte HangiKredi Ümraniyespor'u 5-2 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi.
"GÜNEŞ OYUNU DEĞİŞTİRMELİ"
GÜLENGÜL ALTINSAY: Skor güzel ama sahada hâlâ Ismael’in oyun anlayışı var. Güneş bu oyunu yerleştirmeli. Çünkü G.Saray maçı ilk ciddi sınav olacak. (CUMHURİYET)
"KOLAY MAÇ OLDU"
ERMAN TOROĞLU: Kolay maç oldu Ümraniye takımı bu mücadele ve futboluyla herhalde Süper Lig'de zor kalacak. Bu kadar kolay gol yersen işin içinden çıkamazsın. Beşiktaş için kolay maçtı. Teknik adam değişince futbolcular kendilerine çeki düzen vererek oynarlar. Ama 3'üncü, 4'üncü maçtan sonra onların da gerçek yüzlerini göreceğiz. 10 maç sonra da teknik adamın etkisini görürüz. (FOTOMAÇ)
"YENİDEN COŞKU"
AHMET ÇAKAR: Şenol Güneş'le ilk maçta Beşiktaş gol oldu yağdı… Çok mu iyi oynadılar? Hayır… Mükemmel değillerdi ama dün akşam bazı gerçekler ortaya çıktı. Bu takımda Cenk Tosun oynar… Ayrıca Weghorst kendisine 'kazma' diyenlere nazire yaparcasına müthiş vuruş tekniği ile iki gol attı. İlk yarı çok iyi değillerdi. Ama ikinci yarı ciddi bir tempo ile goller geldi. Şunu söylemeden de edemeyiz, Beşiktaş kötü gol yiyor, basit gol yiyor, amatörce gol yiyor... Güneş'in belki de en önemli mesajı; kaleci konusundaydı. 'Bu takımın kalecisi Mert Günok'tur' diyor. İlerleyen haftalara bakacağız. Yıllarca Cenk, Şenol hocayı taşımıştı, o da dün Cenk'e 'Çık oyna' dedi. İki gol, bir asistte onun adı var. Beşiktaş sonuçta coşkuyu yeniden yakalamış gibi görünüyor. (SABAH)
"GÜNEŞ YOLU TARİF ETTİ"
ALİ GÜLTİKEN: Beşiktaş bölüm bölüm oyunu rakibe verse de pozisyon ve gol zenginliğinden hiç vazgeçmedi. İlk dakikada başladı, son dakikaya kadar rakip ceza sahası içindeydi. Oyunu sürekli gol bulabilme adına zorladı. İlk döneminden de biliyoruz ki Şenol hoca her maçı kazanma odaklı bir teknik adam olmasının yanında çabuk ve dikine oyunu da çok seven bir isim. Belki kanatları bu maçta çok istediği gibi kullanamadı ama merkez hücumlarında Weghorst'un liderliğinde çok önemli işlere imza attı. Dün önemli olan rakibin kim olduğu değil, Beşiktaş'ın Şenol hoca ile galibiyetle başlamasıydı. Atılan 5 gol bundan sonraki yolu tarif etmiş oldu. (SABAH)
"UMUT, ENERJİ, SEVİNÇ"
ATTİLA GÖKÇE: Unutulmaz bir gündü… Şenol Güneş 200. maçla Beşiktaş’a dönerken, açık farklı skorla umut, enerji ve sevinç yarattı. Skor tabelasında 5 gol var… Maç sonunda da “üçlü” çektirdi Şenol Hoca… Önceden bu coşku ritüeline katıldı mı, bilmiyorum… İlk kez gördüm. Gayet güzeldi. Jorge Jesus’tan sonra Şenol Güneş de taraftarla “ünsiyet” içinde… Onlarla dostça ilişkilerini geliştirmek, sevinci ve hüznü paylaşmak istiyor. Güzeel! (MİLLİYET)
"DERBİYLE ZİRVEYE YÜKSELİŞ"
SİNAN VARDAR: Cenk'in golleriyle geri dönmesi çok önemli bir detay... Tayyip Talha'nın her geçen hafta yıldızı daha da parlıyor. Dele Alli'nin forvete yaklaşması hücuma büyük katkı sağladı. Beşiktaş taraftarı müthiş coşkuyla şov yaptı. Gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisinden kazanılacak 3 puan zirveye yükseliş maçı olabilir. (FOTOMAÇ)
"DERBİ ÖNCESİ MORAL OLDU"
OKTAY DERELİOĞLU: Güneş'in kadro tercihlerine baktığımızda vazgeçilmezler ortaya çıkmaya başladı. 2 gol atan Cenk bu oyuncuların başında geliyor. Kalede de Mert'te ısrar edecek gibi duruyor. Beşiktaş'ın yeni futbol anlayışının ne olacağını söylemek için erken. Ümraniye önündeki futbolla bunu söylemek yanlış olur. Yeni oyunun ve sistemin ilk işaretlerini önümüzdeki hafta sonunda Galatasaray derbisinde göreceğiz. Sonuçta Ümraniye galibiyeti Beşiktaş için derbi öncesi iyi bir moral oldu. Beşiktaş taraftarı da hoca değişimi ile birlikte oyunun içine daha fazla girmiş oldu. (TAKVİM)
"ISMAEL'İN KULAKLARI ÇINLASIN"
BİLAL MEŞE: Ismael’in kulakları çınlasın! Redmond’un Dele Alli’den iki gömlek üstün olduğunu gördük, adam pire gibi, çabuk mu, çabuk. Yararlı mı, yararlı. Kazandığı her topta, oyunu rakip alana yıktı, üretimlere katkı sağladı. Kartal, yine ‘iş kazası yaşar mı’ dedik, Weghorst 78’de harika bir golle bu düşünceye set çekti, farkı ikiye çıkardı, alkışlar arasında kenara alındı. Maç bitiminde Şenol Güneş hocamızın tribünlere üçlü çektirmesi, bu enerjinin gelecek haftalarda Kartal’ın futboluna müthiş pozitif katkılar sunacağının habercisidir. (MİLLİYET)
"GÜNEŞ AÇIKLANDIĞI GÜN BEŞİKTAŞ KAZANDI"
RIDVAN DİLMEN: Ligin dibine demir atmış bir takım Ümraniyespor ancak belli bir haftadan sonra toparlanma ihtimalleri olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş, bu maçı Şenol Güneş'i açıkladığı gün kazandı. Bugün Beşiktaş'ın karşısında henüz bir Anadolu takımı duramazdı.
"SEYİRCİ İNANIYOR"
TÜMER METİN: Seyirci inanıyor. Endişe yok taraftarda. İşte bu hocaya olan inançtan kaynaklı. Yoksa mırıldanma olacaktı. Oyuncu iyi oynadığı dakika oynayacağını bilir. N'Koudou kırıldı bu akşam. Ne oldu, niye oynamadım? diyordur. Fene mı oldu bu akşam. Cenk Tosun fena mı oldu? Bu ülkede Cenk Tosun tartışıldı. Milli takım oyuncusu bu adam. Valerien Ismael, Cenk Tosun'u tartışılır hale getirdi.
"ZAMANA İHTİYAÇ VAR"
REHA KAPSAL: Şenol Güneş'in çalıştığı dönemlerde takıma kazandırdığı bir oyun DNA'sı ve kimliği vardı. Onu da mutlaka kısa süre geçtikten sonra özellikle Dünya Kupası arasından sonra takımına kurgulayacağını düşünüyorum. Ümraniye maçı farklı kazanıldı, derbi öncesi moral, motivasyon ve güven kazanıldı ama saha içinde geçmişten kalan savunmada ve hücumda kronikleşmiş sorunlar devam ediyor. Bunun için de zamana ihtiyaç var. (FOTOMAÇ)
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