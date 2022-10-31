Spor yazarları Beşiktaş - Ümraniyespor karşılaşmasını yorumladı: 'Valerien Ismael'in kulakları çınlasın'

"YENİDEN COŞKU"

AHMET ÇAKAR: Şenol Güneş'le ilk maçta Beşiktaş gol oldu yağdı… Çok mu iyi oynadılar? Hayır… Mükemmel değillerdi ama dün akşam bazı gerçekler ortaya çıktı. Bu takımda Cenk Tosun oynar… Ayrıca Weghorst kendisine 'kazma' diyenlere nazire yaparcasına müthiş vuruş tekniği ile iki gol attı. İlk yarı çok iyi değillerdi. Ama ikinci yarı ciddi bir tempo ile goller geldi. Şunu söylemeden de edemeyiz, Beşiktaş kötü gol yiyor, basit gol yiyor, amatörce gol yiyor... Güneş'in belki de en önemli mesajı; kaleci konusundaydı. 'Bu takımın kalecisi Mert Günok'tur' diyor. İlerleyen haftalara bakacağız. Yıllarca Cenk, Şenol hocayı taşımıştı, o da dün Cenk'e 'Çık oyna' dedi. İki gol, bir asistte onun adı var. Beşiktaş sonuçta coşkuyu yeniden yakalamış gibi görünüyor. (SABAH)