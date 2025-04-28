Spor yazarları Eyüpspor - Galatasaray maçını yorumladı: 'Osimhen için kampanya yapılsın'
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti. Spor yazarları, Eyüpspor - Galatasaray maçını değerlendirdi.
"TAM TAKIM DEVAM"
Ebru Kılıçoğlu: "Eyüpspor’un Galatasaray karşısında iki iddiası var: Ligde bulunduğu yerin tesadüf olmadığını kanıtlamak ve başkanından teknik direktörüne Galatasaray ile olan yakınlığından dolayı alacağı eleştirilere karşı, bileğinin hakkıyla bir maç çıkarmak. Onlar kendi paylarına üzerlerine düşeni yapıyor. Ama Galatasaray’ın Osimhen’i var! Hem Galatasaray’ı hem de futbol oynamayı çok seven yıldız golcü, genelde tutuk bir futbol sergileyen takımını ateşleyen isim oluyor. Eyüpspor; Galatasaray’ın 29’da Sallai, 56’da Torreira, 71’de Osimhen, 87 ve 89’da Morata’nın gollerine sadece 79’da Claro ile cevap verebiliyor. G.Saray, kayıpsız yola devam etmenin keyfini “tam takım” çıkartıyor." (Cumhuriyet)
"KONSANTRASYON VE KALİTE!"
Güntekin Onay: "İlk yarıda sarı kırmızılı ekip istediği bunaltıcı baskıyı kuramasa da 1 net pozisyon, 1 de gol bulmayı başardı. Dikkatli ve dengeli bir oyun sergileyen sarı kırmızılılarda Gabriel Sara etkisiz görünürken, Mario Lemina, Roland Sallai, Victor Osimhen ve Lucas Torreira ilk 45 dakikanın iyileriydi.
Kaliteli ayaklarla baskılı oynayan Okan Buruk’un takımı İspanyol futbolcu Morata’nın yıldızlaştığı maçta son bölümde farka koştu.
Dün şunu gördük: Galatasaray tüm oyuncu grubuyla birlikte son düzlükte ipi göğüslemek için odaklanmış, yüksek konsantrasyon ve enerji ortaya koydular. Kaliteleriyle de 5-1 kazandılar. Bundan sonra kalan 5 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik şampiyonluk için yetecek. Bu gerçekten de büyük bir avantaj." (Hürriyet)
"GALATASARAY HIZ KESMİYOR"
Osman Şenher: "Victor Osimhen’e bakıyorsun; adam çok farklı bir futbolcu... Rakip korner atıyor, o topları Nijeryalı santrfor karşılıyor. Orta sahaya geliyor, top kapıyor, kafayla arkadaşları Torreira ve Sallai’ye iki top indiriyor, ikisi de gol oluyor. Bu yetmiyormuş gibi, bir de resital yapar gibi bir gol atıyor.
Cim-Bom’un futbolu zevk ve keyif veriyor. Temposuna, hırsına saygı duymak lazım. Şu an Süper Lig’de hiçbir takım bu seviyeye çıkamadı.
Takımda tek sorun, sağ bek Frankowski’de... Dün gece de az kalsın ikinci sarı karttan oyundan atılıyordu. Okan Hoca da kendisini dışarı alıp Kaan Ayhan’a şans verdi. Sonuçta Galatasaray’ın gücü belli. Arda Turan elindeki bu kadroya ancak bu kadar top oynatabilir. Zaman zaman sarı-kırmızılıları zorladı ama güçlü rakibi karşısında bundan daha fazlasını yapması mümkün değildi." (Milliyet)
"OSİMHEN İÇİN KAMPANYA YAPILSIN!"
Levent Tüzemen: "G.Saray Başkanı Dursun Özbek'in yeni sezon öncesi en büyük projesi, Osimhen'i almak olmalıdır. Nijeryalı yıldızın G.Saray'a gelmesi Allah'ın bir lütfudur. Tüm imkânlar zorlanmalı ve Osimhen, G.Saray'da oynamaya devam etmelidir. Eyüpspor önünde Osimhen, tek kişilik oyunu sahneye koydu. Nijeryalı yıldız, atmasa da attırıyor ama gol atmak için müthiş çaba sarf ediyor. Takımının kazanması adına mücadele gücünü zirveye çıkardığı gibi yüreğini de sahaya koyuyor. Böyle güçlü karaktere sahip, iş ahlakı üst düzeyde mükemmel bir profesyonel olan Osimhen, G.Saray şampiyon olursa Devler Ligi'nde atacağı gollerle şov yapar! G.Saray taraftarı da Osimhen transferi için geçmişteki 'Sarı Cuma' kampanyası gibi bir girişimin fitilini yakmalıdır.
G.Saray zor bir engeli hem geçti hem de 5 puanlık farkını korudu. Okan Hoca'nın oyuna erken aldığı Morata, son iki gole imza atarken ayak ve kafa vuruşlarının ne kadar üst seviyede olduğunu bir kez daha gösterdi." (Sabah)
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