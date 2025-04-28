Spor yazarları Eyüpspor - Galatasaray maçını yorumladı: 'Osimhen için kampanya yapılsın'

"GALATASARAY HIZ KESMİYOR"

Osman Şenher: "Victor Osimhen’e bakıyorsun; adam çok farklı bir futbolcu... Rakip korner atıyor, o topları Nijeryalı santrfor karşılıyor. Orta sahaya geliyor, top kapıyor, kafayla arkadaşları Torreira ve Sallai’ye iki top indiriyor, ikisi de gol oluyor. Bu yetmiyormuş gibi, bir de resital yapar gibi bir gol atıyor.

Cim-Bom’un futbolu zevk ve keyif veriyor. Temposuna, hırsına saygı duymak lazım. Şu an Süper Lig’de hiçbir takım bu seviyeye çıkamadı.

Takımda tek sorun, sağ bek Frankowski’de... Dün gece de az kalsın ikinci sarı karttan oyundan atılıyordu. Okan Hoca da kendisini dışarı alıp Kaan Ayhan’a şans verdi. Sonuçta Galatasaray’ın gücü belli. Arda Turan elindeki bu kadroya ancak bu kadar top oynatabilir. Zaman zaman sarı-kırmızılıları zorladı ama güçlü rakibi karşısında bundan daha fazlasını yapması mümkün değildi." (Milliyet)