Galatasaraylı futbolcu Fernando Muslera'dan sitem: 'Rakibe kart göstermiyorlar'
Galatasaray'ın deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ettiği mücadelede teknik direktör Okan Buruk ile kaleci Fernando Muslera arasında ilginç anlar yaşandı. Uruguaylı kaleci, hakeme itiraz eden rakip takım kalecilerinin sarı kart görmediğini dile getirdi.
Galatasaray'ın, Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-0'lık skorla mağlup ettiği karşılaşmada Okan Buruk ile Fernando Muslera arasında ilginç anlar yaşandı.
32. dakikada Adnan Uğur, orta alanda Lucas Torreira'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi sarı kart sınırında olan ve pozisyonun kırmızı kart olduğunu düşünen Fernando Muslera ise hakem yerine Okan Buruk'un yanına gitti. Tecrübeli eldiven, teknik direktöre pozisyona itiraz edilmesi gerektiğini söyledi.
Yoğun itirazların ardından ve VAR hakemi Serkan Tokat'ın uyarısının ardından orta hakem Bahattin Şimşek, kenara gelerek pozisyonu izledi.
Şimşek, pozisyonu incelemesinin ardından sarı kartı iptal etti ve Adnan Uğur'a kırmızı kart gösterdi. Bu kartın ardından VavaCars Fatih Karagümrük 10 kişi kaldı.
GEÇEN HAFTA SARI KART GÖRMÜŞTÜ
Fernando Muslera, geçen hafta Alanyaspor karşısında Boey'in gördüğü kırmızı kart pozisyonunda hakeme itirazı ve kalesini terk etmesi sebebiyle sarı kart görmüştü.
OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA
Okan Buruk, karşılaşma sonrası yaşanan diyalog için, "Muslera'nın geçen haftaki hikayesi var. Zaten pozisyon içindeyken kaleden gelmedi hakem sarı kart gösterdi. Bugün de özellikle gitmedi. Rakip kaleci geldi ama rakip kaleciye sarı kart gösterilmeyince Muslera, 'Ben gittiğimde hemen sarı kart gösteriyorlar. Rakip kaleci orada. Pozisyonun içerisinde ona göstermiyorlar' dedi" ifadelerini kullandı.
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