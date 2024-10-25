Spor yazarları Fenerbahçe - Manchester United maçını değerlendirdi: 'Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin!'
Spor yazarları, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe'nin Manchester United ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı değerlendirdi.
"SONUNDA ANLADI!"
Gürcan Bilgiç: "Maçtan önceki basın toplantısındaki sorulara Mourinho'dan gelen hafif "kibirli" cevaplar, aslında hangi takımı çalıştırdığının farkına varması için gerekçe oldu. Kadıköy'de, uzun zamandır taraftarın beklediği "kazanmak için oynayan" Fenerbahçe'yi seyrettik. Vücut dili çok önemli. Yenik duruma düştüklerinde bile sahada vazgeçen tek kişi yoktu. Bu ruh hali tribünleri peşlerinden getirdi. Müthiş bir baskı kurdular."
Manchester kalecisi Onana "kedi yutmuş" gibi oynamaya başladı. En- Nesyri her dakika geçişinde takımın yeniden santrfor haline geldi. Takımı başkalaştıran en önemli oyuncu Tadic'ti. Kariyer maçı oynadı adeta. "Yangın anında basınız" düğmesi gibiydi. Tekniği ve aklı ile kriz anlarına müdahale etti, arkadaşlarının yardımına koştu." (Sabah)
"KAZANAMIYORSAN KAYBETMEYECEKSİN"
Faik Çetiner: "Fenerbahçe kazanabileceği bir maçı berabere bitirdi. Aslında ‘kazanamıyorsan, kaybetme’ derler. Avrupa Ligi’ne yenilgisiz devam eden Fenerbahçe hedefinden sapmadı. Manchester maçında gördük ki, Samuel, Maximin ve En Nesyri bu takımın ilk 11’nde olmalılar. Fred’in futbolu ise geriye gidiyor, inanılır gibi değil." (Fanatik)
"İŞTAHI KORURSA"
Serkan Akcan: "Fenerbahçe’nin Manchester United karşısında ilk yarı oynadığı futbol bu sezonun en iyilerinden biriydi. Kadıköy’de rakibine karşı baskı kurdu, United’ın oyun kurulumunu büyük oranda engelledi, topa sahip oldu. Oyuna iyi başlamışken United’ın Eriksen ile çektiği ilk şutun gol olması moral bozucuydu doğrusu.Fenerbahçe için United’a karşı Kadıköy’de alınan beraberlik büyük bir kayıp sayılmaz. Mourinho, ilk yarıdaki enerjiyi ve futbolcularının oyun iştahını nasıl uzatacağına kafa yormalı. Samsun maçı ve akabinde United’a karşı beklerden birini çıkarıp stoper sokmak ve Djiku’yu beke çekmek takımın ritmini negatif etkiliyor." (Fanatik)
"3 SZYMANSKİ"
Emre Bol: "Mourinho Fenerbahçe'nin başına geldiğinden bu yana belki de en iyi maçını oynadı sarı lacivertliler… Karşılaşmanın başından sonuna Manchester United'e zor anlar yaşattılar. Bu kadar iyi oyun başlangıcı yaparken yenilen gol aslında Fenerbahçe'nin alın yazısı oldu. Kaleye gelen ilk şutun gol olması hastalığı sürüyor ne yazık! Szymanski gerçekten Mourinho'nun dediği kadar var. 3 Szymanski olsa hepsi oynar bu takımda. Zaten 3 kişilik oynadığını da söylemek lazım! En- Nesry'nin kanat ortalarıyla beslendiğinde neler yapabileceğini gördük. Hep söylüyorum; Mourinho'nun sistemini onun üzerine kurması gerekiyor." (Fotomaç)
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