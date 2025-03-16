Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan şampiyonluk sorusuna yanıt!

Süper Lig'in 28. haftasında kendi sahasında ağırladığı Samsunspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, maçın ardından görüşlerini aktardı.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan şampiyonluk sorusuna yanıt!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.03.2025 - 23:06

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik direktör, "Bugün gol atamadık. Maçı kaybetmemiz imkansızdı. Rakibin kaleye gelen 1 şutu yok. Maçı kazanmak için gol atmak gerekiyor. 2. yarı başında enerji düşüşünü hissettik. Duygusal anlamda bazı oyuncularda 2 gün önce 120 dakika oynamanın etkisini gördük. Terlerinin son dakikasına kadar mücadele ettiler. İnanılmaz pozisyonlar ürettik. Kaçırmak daha zordu. Maçı kaybetmemiz imkansızdı. Kalede ha ben vardım ha Livakovic. Hiç fark etmezdi" dedi.

ŞAMPİYONLUK ŞANSI KALDI MI?

Mourinho, "Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansının kaldığını düşünüyor mu?" sorusuna, "Evet. Şampiyonluk şansımız devam ediyor" yanıtını verdi.


Etiketler: #jose mourinho #fenerbahçe #şampiyonluk

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