Fenerbahçe geri döndü: Talisca resitali

Yayınlanma: 07.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 07.04.2025 - 04:00

Fenerbahçe, Galatasaray’ın maç yapmadığı haftada rakibiyle arasındaki puan farkını 3’e indirdi. Sarı-Lacivertli taraftarlar, Trabzonspor’un 1-0 öne geçmesinin ardından F.Bahçeli futbolculara yönelik “Sabrımız taşıyor adam gibi oynayın” tezahüratı yaparak tepki gösterdi.

46. dakikada oyuna giren Talicsa ise maçın kahramanı oldu. Brezilyalı futbolcu biri penaltıdan olmak üzere attığı 3 golle hattrick yapıp yıldızlaştı. Talisca Süper Lig kariyerinde ilk kez 3 gol atmayı başardı.

JOSE 4’LÜYE DÖNDÜ

F.Bahçe Teknik Direktörü Mourinho, Trabzonspor karşısında uzun zamandır uyguladığı 3’lü savunmadan vazgeçip 4-2-3-1 dizilişini seçti. Portekizli hoca, G.Saray derbisinde 11’de oynattığı İrfan Can Eğribayat, Çağlar, Yusuf, Oğuz, Kostic, Talisca ve Nesyri’yi sahaya sürmedi. Bu isimlerin yerine Livakovic, Osayi, Djiku, Mert Müldür, Tadic, Maximin ve Dzeko 11’de forma giydi. Maximin 13, Osayi 10 maç sonra 11’de oynadı.

519 GÜNLÜK ÖZLEM

Trabzonspor, yeni teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde ilk kez kaybetti. Karadeniz ekibi ayrıca 3 büyükler karşısındaki 519 günlük galibiyet hasretini yine dindiremedi. Bordo-Mavililer, 4 Kasım 2023’te F.Bahçe’yi yendiği maçın ardından Sarı-Lacivertlilere, G.Saray’a ve Beşiktaş’a karşı oynadığı hiçbir maçı kazanamadı. Fırtına bu süreçte 8 maçta 7 yenilgi, 1 beraberlik aldı. Trabzon’da Lundstram sarı kart görüp cezalı duruma düştü.

MİNGUZZİ UNUTULMADI

Trabzonsporlu futbolcular sahaya, bir süre önce Kadıköy’de bıçaklı saldırı sonrası hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’yi anarak çıktı. Futbolcular üzerinde “Mattia Ahmet Minguzzi... Bu acının emsali yok” yazılı pankartı taşıdı.

DİREĞE TAKILDILAR

Dev maçta F.Bahçe ve Trabzonspor direğe takıldı. Sarı-Lacivertlilerde Szymanski’nin aşırtma şutunda, Trabzonspor’da Banza’nın kafa vuruşunda top direkten döndü. F.Bahçe bu sezon ligde 17. kez direğe takıldı. Sarı-Lacivertliler, ligde topları en çok direkten dönen takım konumunda.