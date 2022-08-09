Süper Lig'de Fenerbahçeli taraftarlar Ülker Stadyumu'na akın etti!

Süper Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor'u ağırlayan Fenerbahçe'de taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı.

cumhuriyet.com.tr
09 Ağustos 2022 Salı, 00:00
Süper Lig'de Fenerbahçeli taraftarlar Ülker Stadyumu'na akın etti!
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Fenerbahçe'nin HangiKredi Ümraniyespor ile yaptığı karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Maçtan saatler öncesinde stat civarında toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, marş ve tezahüratlarla karşılaşmayı bekledi.

Tribünlerin tamamını dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, ısınma sırasında tek tek oyunculara destek oldu.


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