Süper Lig'de Fenerbahçeli taraftarlar Ülker Stadyumu'na akın etti!
Süper Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor'u ağırlayan Fenerbahçe'de taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı.
Fenerbahçe'nin HangiKredi Ümraniyespor ile yaptığı karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.
Maçtan saatler öncesinde stat civarında toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, marş ve tezahüratlarla karşılaşmayı bekledi.
Tribünlerin tamamını dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, ısınma sırasında tek tek oyunculara destek oldu.
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