Tartışmalara yol açmıştı: Galatasaray sponsorluğu askıya aldı
Galatasaray, Serwin Global Solutions ile yapmış olduğu sponsorluk sözleşmesinin askıya alındığını açıkladı.
Galatasaray, Serwin Global Solutions ile yapmış olduğu sponsorluk sözleşmesinin; iletilen bilgi, belge ve diğer iddialar netleşene kadar askıya alındığını açıkladı.
İşte Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama;
"Bir dijital spor haber platformu olan "meritking.news" markası tanıtımı özelinde Şirketimizin, Serwin Global Solutions SDN BHD ile imzalamış olduğu sözleşme, şirketimize iletilen bilgi,belge ve diğer iddialar netleşene kadar askıya alınmıştır."
Etiketler: #galatasaray #meritking.news #sponsorluk
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