Spor yazarları Galatasaray-Giresunspor karşılaşmasını yorumladı: 'Kerem Aktürkoğlu iki haftadır yok!'
ERMAN TOROĞLU: "Şu bir gerçek; uçakların inmesi, binenlerin gelmesi, fazla transfer yapmak hal çaresi değil. Eğer kontrollü ve düzgün yapılırsa çare tabi ki. Bir gerçek de şu var. Galatasaray yeni bir takım kurdu, birçok oyuncusu değişti, teknik adamı da yeni... En az on maç beklemek lazım." (Fotomaç)
LEVENT TÜZEMEN: "Eğer Galatasaray, kanatlara Rodrigues, eski Bruma, Onyekuru gibi dribbling yapabilen, geniş alanda etkili olan, dar alanda çalım atabilen kanat oyuncuları almaz ve sadece Yunus-Kerem ikilisine kalırsa hücumda çok zorlanır. Galatasaray'ın belirli bir oyun sistemi olmadığını net görüyoruz. Okan hoca, bu zafiyeti çabuk gidermeli, oyunun patronunu belirlemeli, eğer yoksa alınması için yönetime başvurmalı. Bana göre G.Saray 10 numara gibi bir oyuncuyu arıyor. Becerili, ayakları kaliteli bir futbolcu, Seferovic'in golcülüğünü çoğaltır, Mertens'in daha etkili oynamasını sağlar. Yani G.Saray'ın 3 ana yere ihtiyacı var. 1-Kanat oyuncusu şart, 2-10 numara bir oyun lideri şart. 3-Nelsson gidecekse çabuk bir stoper alınmalı." (Sabah)
ŞANSAL BÜYÜKA: "Son yıllarda; ilk 10 dakika dışında geride kalan dakikalarda yürüyerek devam edip, maçı yürüyerek bitiren bir Galatasaray’ı ilk kez gördüm… Aslında Giresun’un da kazanmak gibi bir niyeti yoktu… Ancak bir ikram gerekiyordu… O ikramı da Abdülkerim yaptı… Kısa düşen kaleciye pası gerçek anlamda ikramdı ama, Borja da bu ikramı çok soğukkanlı gole çevirdi…" (Milliyet)
OSMAN ŞENHER: "Galatasaray'ın karalar bağlamasına gerek yok. Bu takım koşuyor, iyi mücadele ediyor, hücum futbolunu seviyor ama maalesef oyuncular arasında uyumsuzluk var. Verilen pasların çoğu yerini bulmuyor. Ahlara vahlara gerek yok. Ligin ilk 5-6 haftası böyle geçecek ama kadro oturup, futbolcular birbirine alışınca iyi bir Galatasaray ortaya çıkacağından eminim." (Milliyet)
RIDVAN DİLMEN: "Midtsjö, Oliveira ve Torreira'dan ancak ikisini ayna anda oynatabilirsiniz. Planlamada 1 oyuncu fazla, Avrupa'da da yoksunuz. Bunlar ciddi maliyetle gelen oyuncular. Galatasaray'dan bir futbolcu göndermek zorunda kalsam Oliveira'yı gönderirim. Şu anda bu kadar fazla orta sahaya sahip olma lüksünüz yok. Aynı şey Fenerbahçe için de geçerli yeni transferlerden bazılarını gönderme şansım olsa hiç düşünmem"
FEYYAZ UÇAR: "Haris Seferovic çok etkisiz kaldı. Oyun içinde, vuruşlarında! Oldukça etkisiz gözüktü. Pas alamadı. Arkadaşlarıyla arasında henüz uyum yok. Ayrı telden çalıyorlar. Bu maçın ardından Okan Buruk, çift forvet düşüncesini rafa kaldıracaktır. Haris Seferovic ile Bafetimbi Gomis birlikte oynayamıyor. Bundan sonra ya Gomis ya da Seferovic oynar. Arkalarında da Mertens oynar."
TUGAY KERİMOĞLU: "Kerem Aktürkoğlu iki haftadır yok! Neden etkilendi, nelerden problem yaşadı bilemiyorum ama kafası oyunda değil. Sezon başındayız, zaman verelim diyoruz ama Kerem sorumluluk almalı. Her aldığın topta rakibi geçmeye çalışmazsın. Aldım gideyim, aldım gideyim ile olmaz. Bekler oyunda yok, katkı veremiyorlar. Sergio Oliveira'nın performansı henüz yeterli değil. Galatasaray orta sahasında tek iyi isim Fredrik Midtsjö olarak dikkat çekti. Okan Buruk'un oturtacağı bir oyun var. Ancak bunun zamanı ne zaman, bunu bilemiyorum."
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