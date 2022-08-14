Galatasaray'dan Andreas Hanche-Olsen hamlesi

Süper Lig ekibi Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. İddiaya göre sarı-kırmızılılar Gent forması giyen Andreas Hanche-Olsen ile anlaşmak üzere.

cumhuriyet.com.tr
14 Ağustos 2022 Pazar, 09:17
Galatasaray'dan Andreas Hanche-Olsen hamlesi
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Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, stoper bölgesi için kadroya katılacak isim belli oldu.

Sporx’in haberine göre sarı-kırmızılılar, Belçika Ligi takımlarından Gent formasını giyen Andreas Hanche-Olsen'in transfer görüşmelerinde büyük oranda mesafe kat etti.

Görüşmelerde sona yaklaşan Galatasaray, Norveçli ismi önümüzdeki hafta ortasında İstanbul'a getirmek istiyor.

25 yaşındaki 1,85 boyundaki Norveçli stoper, ayrıca sağ ve sol bek mevkilerinde de oynayabiliyor.

Norveçli futbolcu Olsen, 2020 yazında Belçika temsilcisi Gent'e 800 bin Euro’ya transfer oldu ve 2023'e kadar sözleşme imzaladı.

Belçika ekibiyle geçtiğimiz sezon 55 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.


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