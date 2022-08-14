Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: 'İstediğimiz rakam gelmezse satmayız'

14 Ağustos 2022 Pazar, 09:00

Spor Toto Süper Lig’in 2’nci haftasında Galatasaray, sahasında Bitexen Giresunspor’a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İstenmeyen bir mağlubiyet aldıklarını söyleyen Özbek, “Öncelikle 3 puan alan Giresunspor’u tebrik ediyorum. Oyunun hakimi genelde bizdik. İstediğimiz pozisyonları bulamadık, bir topumuz direkten döndü. Sezon başında olabilecek şeyler bunlar. Sezon uzun bir maraton. Buradan çıkaracak derslerimiz de var. Dolayısıyla bundan sonraki maçımız için hazırlanacağız. Sezonun geri kalan kısmında oyunumuzun eksik kısımlarını tamamlamak için transfer sezonuna devam ediyoruz” diye konuştu.

“TARAFTARIN HAK ETTİĞİ OYUNU OYNAMAMIZ GEREKİYOR”

Sezonun ilk iç saha maçında taraftarın desteğinin çok güzel olduğunu belirten Özbek, “Çok güzeldi. Taraftarımız bizi destekliyor ve desteklemeye de devam edecek. Benim onlardan ricam bu. Sezonun başındayız, uzun bir yolumuz var. Cumhuriyet’in 100’üncü yılında başarıyı yakalamak için hem teknik ekip hem yönetim hem de taraftar elinden geleni yapacak. Daha güzel maçlar seyrettirmeyi düşünüyoruz. Bireysel bir hatadan gol yedik. Bundan sonraki dönemde daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bu taraftarın hak ettiği oyunu oynamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Karşılaşmadaki hakem kararlarıyla ilgili gelen bir soruya ise Özbek, “Sahada herkes seyretti ve gördü. Bazı kararlarında adil değildi ama sezonun başında böyle bir yorum yapmak uygun değil” diye cevap verdi.

“NELSSON İÇİN SEVILLA’NIN TEKLİFİ VAR”

Savunma oyuncusu Victor Nelsson için Sevilla’dan teklif aldıklarını doğrulayan Özbek, “Nelsson için masada Sevilla’nın teklifi var. İstediğimiz rakam değil. İstediğimiz rakam gelmediği sürece satmayı düşünmüyoruz. Önemli bir oyuncumuz” ifadelerini kullandı.

“ABDÜLKERİM ÖNEMLİ BİR OYUNCUMUZ”

Galatasaray’ın yediği golde bireysel hatası olan Abdülkerim Bardakcı’nın kendileri adına önemli bir isim olduğunu belirten Özbek, “Abdülkerim önemli bir oyuncumuz. Beklentimiz ondan çok yüksek. Oyun içinde böyle hatalar olabilir. Bundan sonra daha dikkatli olmamızın gereği var. Lig devam ediyor. Bundan sonraki haftalarda daha başarılı olacağız” diyerek sözlerini noktaladı.