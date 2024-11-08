Spor yazarları Galatasaray - Tottenham maçını değerlendirdi: 'Tottenham'a futbol eziyeti'

"BU YAZI BİR OKAN BURUK GÜZELLEMESİDİR"

Engin Kehale: "Okan Buruk’un ustalık eserlerinden birini izledik. Bu satırların yazarını takip edenler, Tottenham Stadı’ndaki yazıyı hatırlayacaklardır: “To dare is to do.” Yani ‘cüret edersen yaparsın.’ Galatasaray cüret etti ve yaptı. Tottenham’ı çaresiz bırakan bir plan vardı sahada.

Üçlü savunmanın ortasında Kaan Ayhan’ın başlaması, en önemli dokunuştu. Buruk, maç önünde beklenen, biraz da korkulan Barış Alper-Son ve Yunus Akgün-Brennan Johnson eşleşmesini hiç izletmedi.

Skor tabelasının, oyunu yansıtmadığı bir 90 dakikaydı. Rakibin sakat stoperleri nedeniyle sahada olan B planı ikilisini tüketti Galatasaray. Topu Draguşin’e yönlendirdi. Onun hatalarından da sert ve yoğun baskıyla pozisyonlar buldu.

Okan Buruk ve Galatasaray, hedefi artık ligdeki ilk 8 basamaktan Avrupa Ligi’ndeki ilk 4 ve ötesine taşıyabilir." (Hürriyet)