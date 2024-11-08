Spor yazarları Galatasaray - Tottenham maçını değerlendirdi: 'Tottenham'a futbol eziyeti'
Spor yazarları, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray'ın evinde İngiliz ekibi Tottenham'ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.
"BU YAZI BİR OKAN BURUK GÜZELLEMESİDİR"
Engin Kehale: "Okan Buruk’un ustalık eserlerinden birini izledik. Bu satırların yazarını takip edenler, Tottenham Stadı’ndaki yazıyı hatırlayacaklardır: “To dare is to do.” Yani ‘cüret edersen yaparsın.’ Galatasaray cüret etti ve yaptı. Tottenham’ı çaresiz bırakan bir plan vardı sahada.
Üçlü savunmanın ortasında Kaan Ayhan’ın başlaması, en önemli dokunuştu. Buruk, maç önünde beklenen, biraz da korkulan Barış Alper-Son ve Yunus Akgün-Brennan Johnson eşleşmesini hiç izletmedi.
Skor tabelasının, oyunu yansıtmadığı bir 90 dakikaydı. Rakibin sakat stoperleri nedeniyle sahada olan B planı ikilisini tüketti Galatasaray. Topu Draguşin’e yönlendirdi. Onun hatalarından da sert ve yoğun baskıyla pozisyonlar buldu.
Okan Buruk ve Galatasaray, hedefi artık ligdeki ilk 8 basamaktan Avrupa Ligi’ndeki ilk 4 ve ötesine taşıyabilir." (Hürriyet)
"HARİKASIN GALATASARAY"
Osman Şenher: "Önce Okan Buruk’tan başlayayım... Hocanın mangal gibi yüreği var. Hani bas bas bağırıyorlardı ya; “Osimhen ile Icardi yan yana oynar mı?” diye... Herhalde bu şekilde konuşan insanlar bir daha bu konuyu açmaya utanacaklar.
Victor Osimhen iki gol attı, yüzde 100 diyeceğimiz üç tane gollük pozisyonda da kaleciyi geçemedi. Ama rakip defansı resmen dövdü. Icardi, Mertens ve Osimhen muhteşem bir üçlü... Sakın skor sizi şaşırtmasın, karşılaşmanın en az sekiz farkla sarı-kırmızılıların lehine bitmesi gerekirdi." (Milliyet)
"GÖRKEMLİ OYUN"
Bülent Timurlenk: "Obsesif olarak geriden topla çıkmaya çalışan İngilizlere yapılan yoğun baskı rakibi sersemletti. Yunus'un muhteşem golü sonrasında hem hücumda hem savunmada müthiş futbol oynayan Galatasaray ne kadar sürebilir ki, dedirten presini 45 dakikaya taşıdı.
Tottenham'ın tek fırsatta bulduğu gol, Buruk'un takımı adına 11 hücum, geçen sezonki Bayern Münih maçından sonra Galatasaray'ın en iyi oyunu ve hatta tabeladan bağımsız belki de Galatasaray tarihinin en iyi performanslarından biri. 46-65 arası Galatasaray, Tottenham'a tarihinin en büyük hezimetlerinden birini yaşatabilirdi. Kaçırmaya doymadılar.
Böylesi görkemli bir oyunun karşılığı bu tabela değil, çok daha farklı olmalıydı… Elbette İcardi'nin sakatlığı sezonun kalanı için hem ünlem hem soru işareti." (Sabah)
"TOTTENHAM'A FUTBOL EZİYETİ"
Levent Tüzemen: "65 dakika G.Saray, İngiltere'nin en formda takımı Tottenham'a resmen futbol eziyeti yaptı. UEFA'nın şampiyonluk adayları arasında ilk sırada gösterdiği, Mourinho'nun final oynar dediği Tottenham'ı G.Saray dağıttı. Eğer iki gole imza atan Osimhen ile İcardi, yakaladıkları fırsatları kaleci ile karşı karşıya kaldıklarında gol yapsalardı G.Saray, tarihinin en farklı Avrupa galibiyetini alırdı. 65 dakika topa hakim olan, sahayı Tottenham'a dar eden, kanatlardan etkili ataklar yapan G.Saraylı oyunculardı.
Tottenham 10 kişi kaldıktan sonra G.Saray'ın oyunu bozuldu, panik ve telaş başladı. Davinson Sanchez'in, Torreira'nın, Sara'nın, Kaan Ayhan'ın müthiş oyunları G.Saray'ı ayakta tutarken 3 puanı da getirdi." (Sabah)
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