Hakan Çalhanoğlu'ndan sakatlık açıklaması!

Yayınlanma: 07.09.2024 - 09:42

Güncelleme: 07.09.2024 - 09:42

A Milli Takım'da kaptan Hakan Çalhanoğlu, Galler ile 0-0 sona eren karşılaşmayı değerlendirdi.

Hakan Çalhanoğlu, "Maça istediğimiz gibi başlayamadık. Geriden daha iyi oyun kurabilirdik. Galler bizi zor duruma soktu. Fiziksel bir takım. İkinci yarı kırmızı karttan sonra biraz daha istekli oynadık. 1 puan aldık. Sonuçta buradan 1 puan almak önemli" dedi.

SAKATLIĞI İÇİN AÇIKLAMA

Sakatlığıyla ilgili gelen soruya cevap veren başarılı orta saha oyuncusu, "Çok şükür daha iyiyim. 4 gündür dinleniyorum. İyiyim. Diğer maçta oynayacağım inşallah" sözlerini sarf etti.

Arda Güler'in en iyi genç oyuncu listesinde olması ve kendisinin Ballon d'Or adayları listesinde olmasıyla ilgili soruya cevap veren yıldız futbolcu, "İkimiz de çok mutluyuz. Bizler, takımdaki arkadaşlarım ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Yıldıray Ağabey ile aram çok iyidir, sık sık arar. Daha henüz konuşmadık. Ama geçen de birlikte tatildeydik. Bana çok yardımcı oluyor. Çok mutluyum. Zor biliyorum ama o listede olmak da ayrı bir gurur benim için" dedi.

TARAFTARA MESAJ

Hakan son olarak İzlanda maçının İzmir'de oynanacak olmasıyla ilgili taraftara mesaj yolladı ve, "Avrupa Şampiyonası'ndan sonra eminim ki taraftarlar da bizi destekleyecekler. Onları maça bekliyoruz, bizi desteklesinler. Hedefimiz liderlik. İnşallah oradan da galibiyetle ayrılırız" açıklamasında bulundu.