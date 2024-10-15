Yayımlanan reklamlar gündem olmuştu: Acun Ilıcalı'dan iddialara yanıt!

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, İzlanda - Türkiye maçı sonrası sahibi olduğu kanalda yer alan reklamlar hakkında açıklama yaptı.

Yayımlanan reklamlar gündem olmuştu: Acun Ilıcalı'dan iddialara yanıt!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.10.2024 - 00:39

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, İzlanda - Türkiye maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

REKLAM PANOLARI YANITI

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Öncelikle Milli Takımımızı tebrik ediyorum. Reklam panolarıyla ilgili somut bir cevap vereyim; LED ekranlar İzlanda Federasyonu'na ait, bizimle uzaktan yakından ilgisi yok" dedi.

Ilıcalı ayrıca, "Bunu kasten manipüle edenlere; biz herhangi bir anlaşma yapmadık, paranın yarısını da almadık" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #acun ılıcalı #reklam #a milli futbol takımı #İzlanda

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