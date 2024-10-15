Yayımlanan reklamlar gündem olmuştu: Acun Ilıcalı'dan iddialara yanıt!

Yayınlanma: 15.10.2024 - 00:39

Güncelleme: 15.10.2024 - 00:39

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, İzlanda - Türkiye maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

REKLAM PANOLARI YANITI

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Öncelikle Milli Takımımızı tebrik ediyorum. Reklam panolarıyla ilgili somut bir cevap vereyim; LED ekranlar İzlanda Federasyonu'na ait, bizimle uzaktan yakından ilgisi yok" dedi.

Ilıcalı ayrıca, "Bunu kasten manipüle edenlere; biz herhangi bir anlaşma yapmadık, paranın yarısını da almadık" ifadelerini kullandı.