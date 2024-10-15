Yayımlanan reklamlar gündem olmuştu: Acun Ilıcalı'dan iddialara yanıt!
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, İzlanda - Türkiye maçı sonrası sahibi olduğu kanalda yer alan reklamlar hakkında açıklama yaptı.
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, İzlanda - Türkiye maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
REKLAM PANOLARI YANITI
Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Öncelikle Milli Takımımızı tebrik ediyorum. Reklam panolarıyla ilgili somut bir cevap vereyim; LED ekranlar İzlanda Federasyonu'na ait, bizimle uzaktan yakından ilgisi yok" dedi.
Ilıcalı ayrıca, "Bunu kasten manipüle edenlere; biz herhangi bir anlaşma yapmadık, paranın yarısını da almadık" ifadelerini kullandı.
Etiketler: #acun ılıcalı #reklam #a milli futbol takımı #İzlanda
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