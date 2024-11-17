Spor yazarları Türkiye - Galler maçını yorumladı: 'Lider olarak çıkarız'

"MAÇI KAZANDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Attila Gökçe: "Hakan Çalhanoğlu’nun ikinci yarıda oyuna dönememesi liderlik sıkıntısı yarattı. Oyunun sıkışıp durduğu anlarda iki önemli olaya tanık olduk. Birincisinde Abdülkerim Bardakçı, hakemi azarlayarak itiraz edince sarıyı gördü. O kadar ısrarlıydı ki, uzatsa kırmızıya gidebilirdi. Aynı anda (Dk.66) Barış Alper’i dışarı alan Montella Enes Ünal’la santrforlu oyuna döndü. Enes’in 2, Arda ve Yunus’un birer atağı sonuçsuz kaldı. Yine de yapacağını yapan Yunus oldu. 88’de topla ceza alanına daldı ve ancak penaltı ile durdurulabildi. O penaltı yorgun çocukların ayağına takılmış pranga gibi oldu. İyi vurdu ama topu sağ direk dibinden ancak dışarı atabildi. Hayır, Kerem’e gönül koymadık… Sadece Kaptan Hakan’ı aradık. Yine de bu maçı kazandığımızı düşünüyorum." (Milliyet)