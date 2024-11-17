Spor yazarları Türkiye - Galler maçını yorumladı: 'Lider olarak çıkarız'
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nin 5. haftasında Kayseri'de konuk ettiği Galler ile 0-0 berabere kaldı. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.
Spor yazarları, A Milli Takım'ın Galler ile 0-0 berabere kaldığı mücadeleyi değerlendirdi.
"FORVET YOK GOL YOK"
Arif Kızılyalın: "Aslında iyi oynadı “Bizim çocuklar”, ama sonuçtan uzaktılar ilk 45’te. Belki de galibiyet halinde Uluslar Ligi A Grubu’na yükselecek olmak, 2026 Dünya Kupası’nın kapısının aralanması pranga gibiydi. Santrforsuz oyun ve Hakan’ın geriye yaslanıp oynama merakı sanırım yükü Arda’ya bindirmişti. O da final vuruşlarını yapamadı." (Cumhuriyet)
"OYUN VE 1 PUAN KÖTÜ DEĞİL"
Uğur Meleke: "İlk 60-70 dakikada topa sahip olan, parmak uçlarında oynayan, öne doğru deneyen, pozisyon yaratan taraftık. Özellikle ilk devrede iyiydik, tek eksiğimiz goldü Kayseri’de. İlk 45’te şutlarda 11-1, kornerlerde 6-1 üstündük. Ama atamadık bir türlü. İkinci yarıda hem bizde yorgunluklar-sakatlıklar baş gösterdi, hem de Galler’in kontratak silahı Dan James’in girişiyle biraz daha güvenli oynadık. Yine de denedik, bir de penaltı kaçırdık. Oyun ve 1 puan bizim için kötü sonuç değil." (Hürriyet)
"FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİK"
Levent Tüzemen: "Ayağımıza gelen fırsatı değerlendiremedik ve Galller'i elimizden kaçırdık. Zaman zaman üstün ve etkili oynadık. Topun ve oyunun hâkimiydik. Pozisyonlara girdik ama saman alevi gibi organize olduk. Kazandığımız penaltıyı Kerem ile kullanamadık. Kerem'in penaltıyı atması hataydı. Galatasaray'da oynarken Kerem penaltıcı değildi. Yine de Kerem'in Milli Takım'a yaptığı katkıyı ve attığı golleri unutmayalım. Bu kritik penaltıda topun başına sert ve isabetli şutlar atabilen, sakin bir kimliğe sahip Orkun'un geçmesi daha doğru olurdu. En kötü ihtimalle Yunus penaltıda topun başına geçebilirdi. Çünkü Milli Takım'ın maç boyunca en etkili oynayan oyuncusu Yunus oldu." (Sabah)
"MAÇI KAZANDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"
Attila Gökçe: "Hakan Çalhanoğlu’nun ikinci yarıda oyuna dönememesi liderlik sıkıntısı yarattı. Oyunun sıkışıp durduğu anlarda iki önemli olaya tanık olduk. Birincisinde Abdülkerim Bardakçı, hakemi azarlayarak itiraz edince sarıyı gördü. O kadar ısrarlıydı ki, uzatsa kırmızıya gidebilirdi. Aynı anda (Dk.66) Barış Alper’i dışarı alan Montella Enes Ünal’la santrforlu oyuna döndü. Enes’in 2, Arda ve Yunus’un birer atağı sonuçsuz kaldı. Yine de yapacağını yapan Yunus oldu. 88’de topla ceza alanına daldı ve ancak penaltı ile durdurulabildi. O penaltı yorgun çocukların ayağına takılmış pranga gibi oldu. İyi vurdu ama topu sağ direk dibinden ancak dışarı atabildi. Hayır, Kerem’e gönül koymadık… Sadece Kaptan Hakan’ı aradık. Yine de bu maçı kazandığımızı düşünüyorum." (Milliyet)
"LİDER OLARAK ÇIKARIZ"
Halil Özer: "Belki berabere kaldık. Ama bu gruptan lider olarak çıkarız. Evet o kadar eminim... Zaten gol averajımız var. Ve son maçımız grubun en zayıf ekibi karşısında. Yani sorun yok... Üzülmeyelim...Elbette bu maçı kazanabilirdik. Ama olmadı. 90 dakikanın bir çok bölümünde üst düzey oynamamıza rağmen Galler duvarını geçemedik. Bence Galler maçı almak için gelmemiş. Beraberlikle play off hesabı yapmış. Çok kilitlediler oyunu, sürekli durdurmaya çalıştılar." (Milliyet)
"ONLARDAN BİRİ OLMALIYDI"
Gürcan Bilgiç: "Montella maçın analizinde, bundan öncekilerde olduğu gibi rakibin direncine göre modelleme yapmak yerine, takım ezberinde diretti yine. "Yine" derken, santrforsuz oyunun altını çizelim. Barış Alper'i oynatıyor ısrarla. Barış iyi bir "kafacı" değil, sırtı kaleye dönük de oynayamıyor. Maç içinde de sürekli kanatlara kaçtı zaten. Merkezde rakibi oyalayacak, duvar olacak, yüksek toplarda ortalığı karıştıracak oyuncumuz olmadığında, bu maçın benzerlerini arşivde bulabilirsiniz. Semih, Enes ve Bertuğ… Onlardan biri olmalıydı." (Sabah)
"YAZIK OLDU"
Turgay Demir: "Son bölümde üst üste pozisyonlar bulduk ama pas-şut tercihlerini hep yanlış yaptık ya da kötü şutlar attık!.. Tam beraberliğe olduğumuz anda şans kapıyı çaldı ve İspanyol hakem net penaltıyı verdi... Bir golle gelecek üç puan işi bitirecekti… Kerem geçti topun başına, aslında iyi vurdu ama top direkte patladı... Yazık oldu… Sakın kimse, "Keşke Hakan sahada olsaydı" diye iç geçirmesin çok değil beş gün önce Milano derbisinde o da penaltıyı direğe nişanlamıştı… Kazansak matematik bitecek sevinç naraları atacaktık, şimdi avantajımız yine çok büyük ve Uluslar A Ligi'ne yükselmeyi büyük ölçüde garantiledik.." (Fotomaç)
"A LİGİ'Nİ HAK EDİYORLAR"
İlker Yağcıoğlu: "Evimizde kazanarak A Ligi'ni garantileyebilirdik. Ama olmadı. Salı günü alacağımız sonuçla kaderimizi belirleyeceğiz. İpler yine bizim elimizde... Bizim Çocuklar A Ligi'ni sonuna kadar hak ediyor." (Takvim)
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