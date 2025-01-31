Spor yazarları Twente - Beşiktaş maçını değerlendirdi: 'Hem yazık oldu hem de ayıp oldu'

"FİZİKEN SAHADALAR"

Ali Gültiken: Son maç, son şans Beşiktaş'ın istediği gibi neticelenmedi. İstediği gibi olabilmesi için de maça çok hükmetti mi? O tarafına da "Evet" diyemiyoruz. Rakibinin oynamasına çok fazla müsaade etti veya engel olamadı. Özellikle maçın ikinci yarısında çok fazla Hollanda ekibinin oyununa teslim oldu. Oyunun iki yarısında da bu tür maçlar için verilen çok fazla sayıda pozisyon var. Burada Mert'in başarısı belli bir süreye kadar Beşiktaş'ı maçın içinde tutabildi. Özellikle hücum aksiyonları açısından çok zayıf bir Beşiktaş vardı sahada. Hücum aksiyonlarında etkinlikleri yaratması beklenen oyuncuların hepsi sahadaydı ama performans olarak ortada görünmediler. Beşiktaş'ın aslında bu sezon başından beri yaşadığı sürekli bir değişim var. Bir hafta iyi, iki hafta farklı performanslar ortaya koyabiliyor. Bu istikrarsızlık maalesef takımın içerisine yer etmiş durumda. Twente karşısında da bu belirsizlik devam etti. Beşiktaş taraftarı, her maçta takımın performansı nasıl olacağı konusunda öngörüsünü de kaybetti. Takım, güzel şeyler hayal ettirdiği bir anın arkasından farklı bir hayal kırıklığı ile karşılaştırabiliyor. Bu kadar sıkıntılı geçen bir sezonun içerisinde aslında bir iki tur daha buralarda kalabilecek bir skor Beşiktaş'ı çok mutlu ederdi, kendi adına tutunabilecek yeni bir hedef oluşturabilirdi. Bu futbolcuları da yeniden tamir edebilecek bir şeydi ama bu da artık elden itti. Siyah-beyazlıların önünde kalan hedeflere motive olmaktan başka bir alternatifi kalmadı. (Sabah)