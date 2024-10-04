Spor yazarları, Twente - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Fizik, kimya, geometri karışımı'
Spor yazarları, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Twente ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı değerlendirdi.
"GÜZEL SONUÇ"
Hilmi Türkay: "Fenerbahçe gücü kadar oynadı, vasat futbolunu yine aşamadı. Beraberlik iyi sonuç ama Twente yenilmeyecek takım değil. Diri bir Fenerbahçe, Hollanda ekibini yenebilirdi. Nesyri’ye verilen paraya yazık! Livakovic kötü gol yedi ama çok da çıkardı. Mourinho dokunuşlarında geç kaldı. Amrabat iyi kumaş. Hocam; Cenk Tosun ve Cengiz Ünder’i de dene unutma derim." (Cumhuriyet)
"DEFANSA HELAL OLSUN DİYORUM"
Gürcan Bilgiç: "Neresinden tutsan, elinde kalacak bir maç izledik. Mourinho'nun Fenerbahçe'sini sahadan sildi Twente takımı. İki tarafta da üstündüler; taktik olarak da istediklerini alıyorlardı, fizik olarak da. Baskıyı kurdular ve hiç bırakmadılar. Nefes aldırmadan topun ve pozisyonların peşinde ördüler sahayı.
Mourinho'nun takımını yenmek için ekstra hırsla oynayan Twente'nin hafta sonu maçına dikkat. Amrabat ortaklığındaki Fenerbahçe defansı için "helal olsun" diyorum. Sonuç; kaybedilmemesi gereken maçtı, kaybedilmedi…" (Sabah)
"FİZİK, KİMYA, GEOMETRİ KARIŞIMI"
Halil Özer: "İsmail ve Maximin’in oyuna girmesi bir anda her şeyin şeklini değiştirdi. Ama şu var sadece bu maçın değil bu gecenin konuşulması gereken en önemli olayı bu maçta gerçekleşti. Ambramat’ın asisti...
Fizik, geometri ve kimya karışımı bir formülle öyle bir pas verdi ki inanılır gibi değil. Eğer Tadic bu asisti gole çevirmeseydi muhtemelen bu futbolcudan bütün sezon özür dilemek zorunda kalacaktı. Tabii Tadic başka bir oyuncu. Öyle güzel bir dokunuş yaptı ki tam usta işi. Bir de Tadic kardeşim o topun oraya geleceğini nasıl hissettin?" (Milliyet)
"BERABERLİĞİ KÜÇÜMSEME"
Faik Çetiner: "Szymanski ve Fred’in oyuna katkı yapamayışı, kanatların çalışmayışı, ofansif futbolu sıkıntıya soktu. Kanatlardan orta gelmeyince En Nesyri de çaresiz kalıyordu.
Son bölümde golü kovalayan Fenerbahçe oldu ama bunu başaramayınca 1 puanla yetindi. Avrupa Ligi’nde deplasmanda alınan 1 puan küçümsenmez. Şimdilik hedefe yürüyüş devam ediyor. Bu yürüyüşün sonu nereye varır derseniz, onun cevabını da yine Mourinho verir derim." (Fanatik)
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