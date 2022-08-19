Spor yazarlarından Austria Wien - Fenerbahçe değerlendirmesi
UĞUR MELEKE/HÜRRİYET: "Elbette, santra itibarıyla 3-4-3’ün riskli bir tercih olduğunu kabul edelim. Eğer Avusturya’dan kötü bir sonuçla dönülseydi de büyük ihtimalle tüm spor kamuoyu Jesus’u aldığı bu risk nedeniyle eleştirecektik. Zira Kasımpaşa maçında yakalanan ana plan başarılıydı, o 11’e iki-üç rötuş yaparak pekala daha az risk alabilirdi Viyana’da. Ancak Jesus daha büyük riski almayı tercih etti. Alioski, Lemos, İsmail gibi sürpriz oyuncularla kurduğu 3-4-3’ü denedi Avusturya’da."
TAYFUN BAYINDIR/MİLLİYET: "Bir Avrupa Kupası maçından iki farklı galibiyetle dönmek gerçekten büyük bir başarı... Artık tur çantada, sıra gruplarda... Her ne kadar Fenerbahçe ile Wien arasında ciddi kalite farkı olsa da sarı-lacivetlilerin henüz ekipten takıma geçiş evresini tamamlamamış olması maç öncesi küçük de olsa tedirginlik yaratıyordu. Jesus’un şok eden 11 tercihi açıkçası bu tedirginliği en az üç kat daha artırdı. Mister’in üç stoper ki, ikisi sol ayaklı iki kanat beki ile beşli savunmayı tercih etmesi ve bu beşlinin hemen önünde alternatiflerine göre daha ağır olan İsmail ve Crespo ikilisine yer vermesi bize her şeyiyle kontrollü oyun, uzun top hücumunu işaret ediyordu ki, ikinci yarının 60. dakikasına kadar da böyle oldu.
Portekizli teknik adamı anlayabilmek için uzun bir zamana ihtiyacımız olduğu kesin... Başkan Ali Koç bile dünkü başlangıç 11’ini görünce, hele Lemos ismini listede okuyunca tıpkı tüm Fenerbahçe taraftarı gibi şok geçirmiştir. Ama o hemen hemen hepimizin hiç beğenmediği Lemos dün sakatlanıp çıkana kadar Jesus’un istediği her şeyi tam anlamı ile yerine getirdi. Ancak unutmayalım ki, dün iki ciddi hata vardı savunmada, ikisinde de Lemos imzası kayıtlara geçti. Lemos’un zamanla yeniden değişmez bir yedek olacağı kanısı bende hala hakim..."
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