Spor yazarlarından Austria Wien - Fenerbahçe değerlendirmesi

TAYFUN BAYINDIR/MİLLİYET: "Bir Avrupa Kupası maçından iki farklı galibiyetle dönmek gerçekten büyük bir başarı... Artık tur çantada, sıra gruplarda... Her ne kadar Fenerbahçe ile Wien arasında ciddi kalite farkı olsa da sarı-lacivetlilerin henüz ekipten takıma geçiş evresini tamamlamamış olması maç öncesi küçük de olsa tedirginlik yaratıyordu. Jesus’un şok eden 11 tercihi açıkçası bu tedirginliği en az üç kat daha artırdı. Mister’in üç stoper ki, ikisi sol ayaklı iki kanat beki ile beşli savunmayı tercih etmesi ve bu beşlinin hemen önünde alternatiflerine göre daha ağır olan İsmail ve Crespo ikilisine yer vermesi bize her şeyiyle kontrollü oyun, uzun top hücumunu işaret ediyordu ki, ikinci yarının 60. dakikasına kadar da böyle oldu.