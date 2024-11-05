Sporting Lizbon - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Sporting Lizbon - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Sporting Lizbon ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
05 Kasım 2024 Salı, 11:29
Sporting Lizbon - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanıyor.

Sporting Lizbon - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, deplasmanda Ruben Amorim'in ekibi Sporting Lizbon ile karşı karşıya gelecek.

Sporting Lizbon - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

SPORTİNG LİZBON - MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?

Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Sporting Lizbon - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

SPORTİNG LİZBON - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Daniel Siebert'in yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

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