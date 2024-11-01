Manchester United’da yeni dönem! Ruben Amorim takımın başına geçti...
Milli futbolcu Altay Bayındır'ın da formasını giydiği Manchester United teknik direktör Erik ten Hag ile yollarını ayırmasının ardından aradığı teknik direktörü Portekiz'de buldu. İngiliz ekibi Ruben Amorim ile anlaşma sağladı.
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, teknik direktörlük görevine Ruben Amorim'in getirildiğini açıkladı.
Milli futbolcu Altay Bayındır'ın da formasını giydiği Manchester United, kısa bir süre önce Hollandalı teknik adam Erik ten Hag ile yollarını ayırmıştı. İngiliz ekibi, Erik ten Hag’dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu son olarak Sporting Lizbon’u çalıştıran Portekizli Ruben Amorim’le doldurdu. 11 Kasım’da takıma katılacak olan 39 yaşındaki teknik adam, 2027 yılına kadar sürecek sözleşmeye imza atacak.
Öte yandan Manchester United, Ruben Amorim için Sporting Lizbon’a 11 milyon Euro fesih bedeli ödeyecek.
AMORIM'İN LİZBON İSTATİSTİĞİ
Manchester United’ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim, 2020 yılında göreve geldiği Sporting Lizbon’da 228 maça çıktı. Genç teknik adam, bu karşılaşmaların 162’sinde rakiplerini mağlup etti. Amorim yönetimindeki Portekiz ekibi, 33 karşılaşmada berabere kalırken; 33 maçta da sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
ERIK TEN HAG'IN MANU KARİYERİ
Hollandalı teknik adam Erik ten Hag, 2022 yılında göreve geldiği Manchester United ile kısa bir süre önce yollarını ayırdı. Bu süreçte İngiliz ekibinin başında 128 karşılaşmada görev yapan ten Hag, 72 galibiyet, 20 beraberlik ve 36 mağlubiyet yaşadı. Teknik adam bu performansla ortalama 1.84'lük puan ortalaması yakaladı.
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