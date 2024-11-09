St. Pauli - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

St. Pauli - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 10. haftasında deplasmanda St. Pauli ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
09 Kasım 2024 Cumartesi, 12:19
St. Pauli - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Almanya Bundesliga'da 10. hafta heyecanı yaşanıyor.

St. Pauli - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih, deplasmanda Alexander Blessin'in ekibi St. Pauli ile karşı karşıya gelecek.

St. Pauli - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ST. PAULİ - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?

Millerntor Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.

St. Pauli - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ST. PAULİ - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Timo Gerach'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4'ten naklen yayımlanacak.

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