St. Pauli - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 10. haftasında deplasmanda St. Pauli ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da 10. hafta heyecanı yaşanıyor.
Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih, deplasmanda Alexander Blessin'in ekibi St. Pauli ile karşı karşıya gelecek.
ST. PAULİ - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?
Millerntor Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.
ST. PAULİ - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Timo Gerach'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4'ten naklen yayımlanacak.
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