Jamal Musiala hat-trick yaptı: Bayern Münih 4 golle turladı!

Bayern Münih, Almanya Kupası'nın 2. turunda deplasmanda karşılaştığı Mainz'ı 4-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Jamal Musiala hat-trick yaptı: Bayern Münih 4 golle turladı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.10.2024 - 10:55

Almanya Kupası 2. tur maçında Bayern Münih, deplasmanda Mainz 05 ile karşı karşıya geldi.

Meva Arena'daki maçta Bayern Münih, sahadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı ve mücadelede tur atlayan taraf oldu.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 2., 37. ve 45+4'te Jamal Musiala ile 45+1'de Leroy Sane kaydetti.

Bayern, bu sonuçla adını bir üst tura yazdırdı.


Etiketler: #Bayern Münih #Mainz #Almanya Kupası

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