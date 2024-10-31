Jamal Musiala hat-trick yaptı: Bayern Münih 4 golle turladı!
Bayern Münih, Almanya Kupası'nın 2. turunda deplasmanda karşılaştığı Mainz'ı 4-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Almanya Kupası 2. tur maçında Bayern Münih, deplasmanda Mainz 05 ile karşı karşıya geldi.
Meva Arena'daki maçta Bayern Münih, sahadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı ve mücadelede tur atlayan taraf oldu.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 2., 37. ve 45+4'te Jamal Musiala ile 45+1'de Leroy Sane kaydetti.
Bayern, bu sonuçla adını bir üst tura yazdırdı.
Etiketler: #Bayern Münih #Mainz #Almanya Kupası
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