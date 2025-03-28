Strasbourg - Olympique Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Olympique Lyon, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 27. haftasında deplasmanda Strasbourg ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
Fransa Ligue 1'de 27. hafta heyecanı yaşanıyor.
Paulo Fonseca yönetimindeki Olympique Lyon, deplasmanda Liam Rosenior'un ekibi RC Strasbourg ile karşılaşacak.
STRASBOURG - LYON MAÇI SAAT KAÇTA?
Meinaue Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
STRASBOURG - LYON MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Romain Lissorgue'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.
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