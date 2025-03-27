Lyon'da kriz: 6 futbolcu satış listesinde!

Ligue 1 ekibi Lyon içinde bulunduğu kriz nedeniyle tasarruf yapmak amaçlı 6 oyuncusuyla yollarını ayırabilir. Lyon gerekli mali şartları karşılamazsa Ligue 2'ye düşürülebilir.

Lyon'da kriz: 6 futbolcu satış listesinde!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.03.2025 - 09:25

Ligue 1 ekibi Lyon, içinde bulunduğu zorlu şartlar nedeniyle tasarrufa gitme zorunluluğunda. Mali şartları yerine getiremediği taktirde gelecek sezon Ligue 2'ye düşürülme ihtimali olan Lyon, krizi aşmaya çalışıyor.

NTV Spor'un L'Equipe'den aktardığı habere göre; Lyon 6 oyuncusuyla yollarını ayırabilir. Lyon, bu sayede yaptırımlardan kurtulmayı amaçlıyor. 

İşte o oyuncular; 

Alexandre Lacazette

Rayan Cherki

Malick Fofana

Ernest Nuamah

Nemanja Matic

Corentin Tolisso


Etiketler: #lyon #kriz #Futbolcu

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