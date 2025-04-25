Stuttgart - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Stuttgart, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 31. haftasında kendi sahasında Heidenheim ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da 31. hafta heyecanı yaşanıyor.
Sebastian Hoeness yönetimindeki Stuttgart, kendi sahasında Frank Schmidt'in ekibi Heidenheim ile karşı karşıya gelecek.
STUTTGART - HEİDENHEİM MAÇI SAAT KAÇTA?
Stuttgart Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.
STUTTGART - HEİDENHEİM MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele beIN Sports 3 ve Tivibu Spor 1 kanallarından naklen yayımlanacak.
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