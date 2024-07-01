Suat Kaya'nın yeni adresi belli oldu!
TFF 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 56 yaşındaki Türk Teknik Direktör Suat Kaya ile anlaşmaya vardı.
Süper Lig'e çıkma doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Sakaryaspor, teknik direktör arayışına son verdi.
Yeşil beyazlı takım, teknik direktör Suat Kaya ile anlaşma sağladı.
Yapılan açıklamada, "Hep birlikte el ele, Nice nice zaferlere... Aramıza hoş geldin Suat Kaya!" ifadeleri kullanıldı.
Göztepe, Bucaspor, Menemen Belediye, Seerik Belediye, Eskişehirspor ve son olarak da Tuzlaspor'da görev yapan 56 yaşındaki çalıştırıcı, Kasım 2022'den beri takım çalıştırmıyordu.
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