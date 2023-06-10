Taraftarlar İstanbul'un turistik mekanlarına akın etti!

AA
10 Haziran 2023 Cumartesi, 16:40
<p>Manchester City ve İnter taraftarları İstanbul'un tarihi yerlerine akın etti. Bu akşam oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı öncesi taraftarlar İstanbul'un tarihi yerlerden olan Ayasofya ve Sultanahmet meydanında yoğunluk oluşturdu.</p>

Manchester City ve İnter taraftarları İstanbul'un tarihi yerlerine akın etti. Bu akşam oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı öncesi taraftarlar İstanbul'un tarihi yerlerden olan Ayasofya ve Sultanahmet meydanında yoğunluk oluşturdu.

<p>Manchester City ve İnter taraftarları İstanbul'un tarihi yerlerine akın etti. Bu akşam oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı öncesi taraftarlar İstanbul'un tarihi yerlerden olan Ayasofya ve Sultanahmet meydanında yoğunluk oluşturdu.</p>

Manchester City ve İnter taraftarları İstanbul'un tarihi yerlerine akın etti. Bu akşam oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı öncesi taraftarlar İstanbul'un tarihi yerlerden olan Ayasofya ve Sultanahmet meydanında yoğunluk oluşturdu.

<p>Manchester City ve İnter taraftarları İstanbul'un tarihi yerlerine akın etti. Bu akşam oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı öncesi taraftarlar İstanbul'un tarihi yerlerden olan Ayasofya ve Sultanahmet meydanında yoğunluk oluşturdu.</p>

Manchester City ve İnter taraftarları İstanbul'un tarihi yerlerine akın etti. Bu akşam oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı öncesi taraftarlar İstanbul'un tarihi yerlerden olan Ayasofya ve Sultanahmet meydanında yoğunluk oluşturdu.

<p>Manchester City ve İnter taraftarları İstanbul'un tarihi yerlerine akın etti. Bu akşam oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı öncesi taraftarlar İstanbul'un tarihi yerlerden olan Ayasofya ve Sultanahmet meydanında yoğunluk oluşturdu.</p>

Manchester City ve İnter taraftarları İstanbul'un tarihi yerlerine akın etti. Bu akşam oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı öncesi taraftarlar İstanbul'un tarihi yerlerden olan Ayasofya ve Sultanahmet meydanında yoğunluk oluşturdu.

<p>Manchester City ve İnter taraftarları İstanbul'un tarihi yerlerine akın etti. Bu akşam oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı öncesi taraftarlar İstanbul'un tarihi yerlerden olan Ayasofya ve Sultanahmet meydanında yoğunluk oluşturdu.</p>

Manchester City ve İnter taraftarları İstanbul'un tarihi yerlerine akın etti. Bu akşam oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı öncesi taraftarlar İstanbul'un tarihi yerlerden olan Ayasofya ve Sultanahmet meydanında yoğunluk oluşturdu.

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