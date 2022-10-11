TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, dünya şampiyonu Ampute Milli Takımı ile bir araya geldi

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 16 yıldır engelli futboluna destek verdiğini hatırlatıp alınan başarılı sonuçların kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Kazandıkları Dünya Kupası'yla organizasyona katılan şampiyonları kutlayan Mehmet Büyükekşi, "Sizler azmin, mücadelenin sembolü oldunuz. Tek eksiğiniz Dünya Kupası'ydı, bunu da kazanıp milletimizi bir kez daha gururlandırdınız. Sizleri tebrik ediyorum, başarılarınızın devamını diliyorum" diye konuştu.