Tiago Çukur'a Belçika'dan talip var!

cumhuriyet.com.tr
27 Ağustos 2022 Cumartesi, 09:17
<p>Fenerbahçe'nin Watford'dan satın aldığı genç futbolcu Tiago Çukur'a talip çıktı.</p>

Fenerbahçe'nin Watford'dan satın aldığı genç futbolcu Tiago Çukur'a talip çıktı.

<p>Fransız basınında yer alan habere göre; Belçika 2. Lig ekibi Beerschot'un, sarı-lacivertlilerin yeni santrforunu kiralamak istediği belirtildi.</p>

Fransız basınında yer alan habere göre; Belçika 2. Lig ekibi Beerschot'un, sarı-lacivertlilerin yeni santrforunu kiralamak istediği belirtildi.

<p>Belçika ekibinin, Fenerbahçe'de kadro derinliği sebebiyle oynama şansı güçleşen oyuncuyu bir yıllığına kiralamak için temaslara başladığı kaydedildi.</p>

Belçika ekibinin, Fenerbahçe'de kadro derinliği sebebiyle oynama şansı güçleşen oyuncuyu bir yıllığına kiralamak için temaslara başladığı kaydedildi.

<p>Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin de oyuncuyu gelişimi için başka bir takıma kiralamayı düşündüğü bildirilmişti.</p>

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin de oyuncuyu gelişimi için başka bir takıma kiralamayı düşündüğü bildirilmişti.

<p>Tiago Çukur, henüz Fenerbahçe A Takımı'yla resmi bir müsabakada forma giyme şansını yakalayamadı.</p>

Tiago Çukur, henüz Fenerbahçe A Takımı'yla resmi bir müsabakada forma giyme şansını yakalayamadı.

Tiago Çukur Belçika fenerbahçe

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