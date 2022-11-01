Tolgay Arslan, Süper Lig'de şampiyonluk favorisini açıkladı

"ŞARTLAR EŞİT OLURSA O ZAMAN SINIR KOYMAZSINIZ VE İYİ OLAN OYNAR"

Yabancı oyuncu kuralında futbolcuların eşit şartlarda değerlendirilmesi gerektiğini belirten Arslan, "Ligin kalitesinin yükselmesi için eğer alt yapıdan oyuncu gelmiyorsa tabii ki yabancı kuralı arttırılmalı. Türk oyuncuları Süper Lig'de daha çok zorluk yaşıyorlar. Türk oyuncu TL kazanıyor, yabancı ise Euro. Yabancı oyuncuya ligde daha çok kredi veriliyor, yerli oyuncu daha çabuk eleştiriliyor. Almanya'da ve İtalya'da oynadığım için bunu net gördüm, önce kendi oyuncularını koruman gerekiyor. İtalyan oyunculara çok önem veriyorlar. Yabancı oyuncu sayısında artış olursa bu bir problem olabilir. Şartları eşit olursa, kim daha iyi olursa sahada o oynar ama ilk andan itibaren şartlar eşit değil. En büyük sorun bu. Yabancı oyuncuya karşı bir aşk var. İyi Türk hocalar ve oyuncularımız var. Şartlar eşit olursa o zaman sınır koymazsınız ve iyi olan oynar" dedi.