Tottenham - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Tottenham, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında sahasında AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.
Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, sahasında Maarten Martens'in ekibi AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek.
TOTTENHAM - AZ ALKMAAR MAÇI SAAT KAÇTA?
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
TOTTENHAM - AZ ALKMAAR MAÇI HANGİ KANALDA?
Portekizli hakem Joao Pinheiro'nun yöneteceği mücadele tabii spor 1'den naklen yayımlanacak.
Hollanda'da oynanan ilk maçı 1-0'lık skorla AZ Alkmaar kazanmıştı.
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