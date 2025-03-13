Tottenham - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tottenham - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tottenham, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında sahasında AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Haber Merkezi
13 Mart 2025 Perşembe, 11:20
Tottenham - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

Tottenham - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, sahasında Maarten Martens'in ekibi AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek.

Tottenham - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TOTTENHAM - AZ ALKMAAR MAÇI SAAT KAÇTA?

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Tottenham - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TOTTENHAM - AZ ALKMAAR MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekizli hakem Joao Pinheiro'nun yöneteceği mücadele tabii spor 1'den naklen yayımlanacak.

Hollanda'da oynanan ilk maçı 1-0'lık skorla AZ Alkmaar kazanmıştı. 

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