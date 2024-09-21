Tottenham - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Tottenham - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında sahasında Brentford ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
21 Eylül 2024 Cumartesi, 10:42
Tottenham - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Premier Lig'de heyecan sürüyor.

Tottenham - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, sahasında Thomas Frank'in ekibi Brentford ile karşı karşıya gelecek.

Tottenham - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TOTTENHAM - BRENTFORD MAÇI SAAT KAÇTA?

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

Tottenham - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TOTTENHAM - BRENTFORD MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem John Brooks'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 5'ten şifreli olarak yayımlanacak.

tottenham brentford İngiltere Premier Lig

En Çok Okunan Haberler