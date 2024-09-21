Tottenham - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında sahasında Brentford ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
Premier Lig'de heyecan sürüyor.
Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, sahasında Thomas Frank'in ekibi Brentford ile karşı karşıya gelecek.
TOTTENHAM - BRENTFORD MAÇI SAAT KAÇTA?
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
TOTTENHAM - BRENTFORD MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem John Brooks'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 5'ten şifreli olarak yayımlanacak.
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