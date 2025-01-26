Tottenham - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında sahasında Leicester City ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
Premier Lig'de 23. hafta heyecanı yaşanıyor.
Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, sahasında Ruud van Nistelrooy'un ekibi Leicester ile karşılaşacak.
TOTTENHAM - LEİCESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'da başlayacak.
TOTTENHAM - LEİCESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Robert Jones'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.
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