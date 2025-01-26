Tottenham - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tottenham - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında sahasında Leicester City ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
26 Ocak 2025 Pazar, 12:37
Tottenham - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig'de 23. hafta heyecanı yaşanıyor.

Tottenham - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, sahasında Ruud van Nistelrooy'un ekibi Leicester ile karşılaşacak.

Tottenham - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TOTTENHAM - LEİCESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'da başlayacak.

Tottenham - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TOTTENHAM - LEİCESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Robert Jones'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.

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