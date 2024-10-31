Mauro Icardi, Semih Kılıçsoy, Manchester United... Vincenzo Montella'dan dikkat çeken açıklamalar!

Yayınlanma: 31.10.2024 - 16:55

Güncelleme: 31.10.2024 - 16:55

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Tivibu Spor'a gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Montella'nın açıklamaları şu şekilde:

"Çayı azaltmam lazım, uyku problemleri yaşıyorum."

"BU YETERLİ DEĞİL, YÜKSELECEĞİZ"

"Türkiye'yi temsil ederken, sahada takım ruhu yansıtıyoruz. İnsanların mutlu olması, beğenmesi bize pozitif bir hava katıyor. Daha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz, bunun için çalışıyoruz. Burada durmak gibi bir düşüncemiz yok. Çok önemli başarılar yakaladık ama bunları tek başıma başarmadım. Futbolcularımız, tüm çalışanlarımızla bunları yakaladık. Hep birlikte devam edeceğim."

"FIFA sıralamasında son bir senede, 16 basamak yükseldik. Ancak bunu asla yeterli görmeyeceğiz, daha da yükselmek istiyoruz."

"Taraftarlar ile harika bir bütünlüğümüz var. İstanbul'u birleştirebilirsek, daha da güçlü oluruz. Çünkü burada birçok takım var, burada da birlik sağlarsak gücümüz artacaktır."

"MAURO ICARDI OLSUN İSTERDİM"

"Golcü sorularından sıkılmıştım ama artık keyif almaya başladım. Milli takım teknik direktörü olarak herkesi memnun edemezsiniz. Etkilenmediğiniz sürece eleştiriler her zaman olabilir."

-"Süper Lig'deki yabancı golcüler elinde olsa, oyun tarzı değişir miydi?"

Vincenzo Montella: "Bir terazi var ve bu teraziye oyuncuların kalitesini koymanız gerekiyor. Sonrasında nasıl performans vereceğine odaklanırsınız. Mauro Icardi ceza sahasında dünyadaki forvetlerden en iyisi. Milli takımda olmasını isterdim."

"HOLLANDA'YI UNUTAMIYORUM"

"EURO2024'te harika anlar yaşadık, beraber üzüldüğümüz anlar da oldu. Hollanda mağlubiyetini hala aklımdan atamıyorum. Harika bir birliktelik vardı, daha ileri gidebilirdik. Hollanda maçındaki ikinci gol derin bir şekilde hepimizi üzdü."

"Türk yüreğinin arkasında azim, cesaret, istek ve mücadele ruhu vardır. Bizim futbolcularımızda bu var. Bu hissetmek, hissettirebilmek beni gururlandırıyor. Milli takıma katılabilecek tüm futbolcuları takip ediyoruz. Ben de ilk kez bir milli takımda çalışıyorum, bu kadar yoğun geçeceğini düşünmemiştim. Bir ülkeyi temsil ediyoruz, maksimum seviyede çalışmak durumundayız."

KEREM AKTÜRKOĞLU VE SEMİH KILIÇSOY YANITI

"Kerem Aktürkoğlu'nun geçen sezon kafası rahat değildi, takım değiştirince toparlandı. İlk geldiğimizde çok güzel işler yaptı, son dönemde de aynı şekilde devam ediyor. Bizi gururlandırıyor. Kerem ile sürekli iletişim halindeyiz. Benfica'ya imza atması için izin verdik ve milli takımdan önce bunu gerçekleştirdi. Onlarla sürekli fikir alışverişi yapıyoruz."

"Hiçbir teknik adamın en iyi futbolcuları sahaya dizmediğini görmedim. Her teknik adam, en iyisini oynatmak ister. Semih Kılıçsoy çok yetenekli, teknik kapasitesi çok yüksek, çok hızlı olmayabilir ama gelecek için umut veriyor. Gelecek dönemde Milli Takım için bir değer olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi gelecek vadeden bir oyuncu. Pozisyonunu da belirlemek gerekiyor. Gelişimi takip etmeliyiz, baskıya nasıl cevap veriyor. Zaman durumunu gösterecektir. Semih gelişime çok açık, sol kanatta oynamak için hız önemli. Solda değil ama bir forvet olarak düşünürsek, etrafındaki futbolcular da çok önemli. İkinci forvet olarak düşünürsek, topa sahip olmadığı bölümleri geliştirmesi gerekiyor. Hepsini geliştirebilecek kapasitede, devamını kendisinin getirmesi gerekiyor."

"Semih Kılıçsoy çok oynamasa da milli takıma çağırmaya devam ediyorum çünkü gelecekteki milli takımımızda bir değer olacak."

YUNUS AKGÜN SÖZLERİ

"Yunus Akgün genç futbolcularımızdan biri ve genç futbolcularda gelişim dalgalanmalı olabiliyor. Eylül ayında onu Milli Takım'a çağırmam, belki de ekstra bir adım atmasını sağladı. Kerem Aktürkoğlu'nun da gidişi ona yer açtı ve daha fazla oynuyor. Kendini daha fazla gösteriyor bu performansı hepimizi mutlu ediyor."

"Robert Prosinecki'nin "Montella ile Türkiye'nin yenemeyeceği takım yok' demesi beni gururlandırdı. Kendisiyle tanışmıyorduk ama bu sözleri oldukça değerli. Biz herkesle mücadele ederiz, kazanırsınız veya kaybedersiniz ama herkese karşı oynarız."

"EURO204'te kendimizi ilk 5 takım arasında gördük. Şimdi Uluslar Ligi'nde A Grubu'na yükselmek ve orada devam etmek istiyoruz. Hayal kurmak gerekiyor ama hayal kurmak için çok çalışmanız lazım. En kısa sürede Dünya Kupası bileti almak istiyoruz. Avrupa kıtasından daha az takım gidecek ama biz oraya gitmeli ve başarılı olmalıyız. Bunun için çok çalışmalıyız."

KENAN YILDIZ CEVABI

"Kenan Yıldız çok büyük bir yetenek. Zihniyet olarak oturmuş bir futbolcu. Geçmişle yetinmiyor, daha iyisini yapabileceğine inanıyor. Juventus 10 numarası giymek çok büyük sorumluluk. Dar alanda çok yetenekli uzun mesafede çok iyi. Bunlar kolay bulunan özellikler değil. Sadece güzel goller atmamalı, çirkin goller de atmalı. Bunlar fark yaratacaktır. Kaleye giderken tamamlayıcı, kolay görünen çirkin goller de atmalı."

MANCHESTER UNITED'DAN TEKLİF ALDI MI?

-"Manchester United ile adınız geçti, temas oldu mu?"

Vincenzo Montella: "Soruyu anladım, çok fazla başlık verdiğimi düşünüyorum. Bu tarz sorulara cevap verilmeli mi? İnsanlar cevap verilmediğinde teknik adamın tıkandığını düşünebilir. Size böyle bir soru sorsam, böyle bir teklif geldiğinde sürprizlerle karşılaşır mısınız? Böyle haberlere ben çok önem vermiyorum. Benim egom yok, kendimle konuşmayı sevmem. Gerçekse bu haberler, bunu ilk duyan Ceyhun Kazancı ve İbrahim Hacıosmanoğlu olur. Benim yoğunluğum Türk Milli Takımı üzerine. Bu sebepten birçok büyük fırsatı kaçırmış olabilirim ama bu benim ilerleme şeklim."

"Milli Takım ile kulüp takımını aynı anda çalıştırmak çok zor. İki işi de kötü yaparsınız. Bir iki ay olabilir. Bir ihtimal çalıştırdığınız takım ile çalıştığınız milli takım aynı ülkedeyse, biraz daha kolay olabilir ama ikisi gerçekten zor."

"EV VE ARABA DA VERMESİ LAZIM"

"Yeni federasyonun gelmesinin ardından güzel ilişkilerimiz oldu. Dünya Kupası'na gitmemiz halinde İbrahim Hacıosmanoğlu'nun verdiği villa sözü güzel motivasyon. Sadece futbolcular değil, takımda çalışan insanlar da var. Onlara da daire, araba ayarlaması gerekecek. Çünkü arkada çalışan çok değerli insanlar var."