Tottenham - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tottenham - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında sahasında Newcastle United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 15:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
04 Ocak 2025 Cumartesi, 11:38
Tottenham - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.

Tottenham - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, sahasında Eddie Howe'un ekibi Newcastle United ile karşı karşıya gelecek.

Tottenham - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TOTTENHAM - NEWCASTLE UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 15:30'da başlayacak.

Tottenham - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TOTTENHAM - NEWCASTLE UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Andrew Madley'in yöneteceği karşılaşma beIN Sport 3'ten naklen yayımlanacak.

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