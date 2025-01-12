Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16.00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
12 Ocak 2025 Pazar, 10:52
Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig heyecanı devam ediyor.

Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor, Alex de Souza'nın ekibi Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Papara Park'ta oynanacak mücadele 16.00'da başlayacak.

Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

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