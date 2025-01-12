Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16.00'da başlayacak.
Trendyol Süper Lig heyecanı devam ediyor.
Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor, Alex de Souza'nın ekibi Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Papara Park'ta oynanacak mücadele 16.00'da başlayacak.
TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.
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