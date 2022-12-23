Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken istatistik: 663 gündür bileği bükülmüyor
Süper Lig ekibi Trabzonspor, 24 Aralık Cumartesi günü kendi sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bordo-mavili takımda teknik direktör Abdullah Avcı'nın büyük maçlarda elde ettiği istatistik dikkat çekti.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında uzun süredir kaybetmiyor.
Avcı yönetiminde, üç büyük rakibi önünde son yenilgisini 2020-2021 sezonunun 27. haftasında sahasında Fenerbahçe karşısında 1-0'lık sonuçla yaşayan bordo-mavililer, 663 gündür söz konusu maçlarda mağlup olmadı.
Karadeniz ekibi, bu dönemde 9 karşılaşma oynarken 3 galibiyet, 6 beraberlik aldı.
AVCI YÖNETİMİNDE 12 MAÇ OYNADI
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile toplam 12 maç oynarken bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 6 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.
2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve gelen Abdullah Avcı ile bordo-mavililer, üç büyük rakibi karşısında 2 mağlubiyet, 1 galibiyet, 1 beraberlik alarak sezonu tamamladı.
Karadeniz ekibi, şampiyon tamamladığı geçen sezon ise 3 galibiyet, 3 beraberlik elde edip sezonu yenilgisiz kapadı, bu sezon ise 2 maçtan beraberlikle ayrıldı.
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