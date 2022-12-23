Trabzonspor lider Fenerbahçe'yi ağırlayacak

23 Aralık 2022 Cuma, 12:16

Fenerbahçe, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aranın ardından ilk Spor Toto Süper Lig maçına, yarın deplasmanda Trabzonspor karşısında çıkacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak 15. hafta karşılaşmasını, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

TRABZONSPOR'UN KONUĞU LİDER FENERBAHÇE

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen araya lider giren, UEFA Avrupa Ligi'ndeki grubunu lider tamamlayıp son 16'ya kalan sarı-lacivertliler, aranın ardından ilk maçını, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor ile kendi evinde yaptı.

İstanbulspor'u 3-1'lik skorla geçerek son 16'ya kalan sarı-lacivertliler, ligde de zorlu ekip Trabzonspor'u yenip yoluna lider pozisyonunun koruyarak devam etmek istiyor.

Fenerbahçe ligde 13 maç sonunda 29 puanla lider konumunda bulunuyor. Geçen yılın şampiyonu Trabzonspor ise 23 puanla 7. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Joao Pedro ve Alioski, bu maçta forma giyemeyecek.

Hafif sakatlıkları bulunan ve bireysel çalışmalarına devam eden kaleci Altay Bayındır ile sakatlığı düzeldiği belirtilen Arda Güler ise maç kadrosunda yer alabilecek.