Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trabzonspor, Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında kendi sahasında Kayserispor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
19 Eylül 2024 Perşembe, 09:35
Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçları heyecanı sürüyor.

Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Şenol GÜneş yönetimindeki Trabzonspor, kendi sahasında Burak Yılmaz'ın ekibi Kayserispor'u konuk edecek.

Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Papara Park Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak.

Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Mehmet Türkmen'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.

şenol güneş trabzonspor kayserispor burak yılmaz

En Çok Okunan Haberler