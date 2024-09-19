Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Trabzonspor, Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında kendi sahasında Kayserispor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.
Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçları heyecanı sürüyor.
Şenol GÜneş yönetimindeki Trabzonspor, kendi sahasında Burak Yılmaz'ın ekibi Kayserispor'u konuk edecek.
TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Papara Park Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak.
TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Mehmet Türkmen'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.
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