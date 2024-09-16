Trabzonspor'un efsane başkanı Mustafa Şamil Ekinci hayatını kaybetti

Eski Trabzonspor Kulübü Başkanı Mustafa Şamil Ekinci yaşamını yitirdi.

Trabzonspor'un efsane başkanı Mustafa Şamil Ekinci hayatını kaybetti
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.09.2024 - 21:45

Trabzonspor'un eski başkanlarından Mustafa Şamil Ekinci, 83 yaşında hayatını kaybetti.

Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"5 yıllık başkanlığı döneminde kulübümüze; 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası kazandıran efsane başkanımız, eski divan kurulu başkanımız, eski 2. başkanımız Mustafa Şamil Ekinci'nin vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Ekinci'ye Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz."


Etiketler: #Mustafa Şamil Ekinci #trabzonspor #başkan

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