Trabzonspor'un efsane başkanı Mustafa Şamil Ekinci hayatını kaybetti
Eski Trabzonspor Kulübü Başkanı Mustafa Şamil Ekinci yaşamını yitirdi.
Trabzonspor'un eski başkanlarından Mustafa Şamil Ekinci, 83 yaşında hayatını kaybetti.
Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"5 yıllık başkanlığı döneminde kulübümüze; 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası kazandıran efsane başkanımız, eski divan kurulu başkanımız, eski 2. başkanımız Mustafa Şamil Ekinci'nin vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Ekinci'ye Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz."
Etiketler: #Mustafa Şamil Ekinci #trabzonspor #başkan
Spor Haberleri
- Trabzonspor'un efsane başkanı hayatını kaybetti
- Genç milliler dörtlü turnuvada şampiyon oldu!
- Hollandalı hocadan Antony sorusuna flaş yanıt!
- Antalyaspor'da sakatlık: Hastaneye götürüldü!
- Beşiktaş'tan MHK'ye açık mektup!
- Hayri Kozak'tan Dursun Özbek'e sert sözler!
- Alisha Lehmann'dan maaş isyanı!
- Erman Kunter’den Fenerbahçe'ye anlamlı hediye
- Eski Galatasaraylıdan Ronaldo itirafı!
- İşte Süper Lig'de derbi tarihleri!
En Çok Okunan Haberler
-
- Profesör doktor Erdoğan!
- Narin cinayetinde yeni 'çuval' ayrıntısı
- Tapusu olana devlet 'kira' ödeyecek
- 'HÜDA PAR' sessizliği bozuldu
- AKP’li vekilin oteli önündeki nöbete polis müdahalesi
- Tutuklanan kuzene 'terlik' sorusu
- Tunceli'de korkutan deprem!
- Vahşetin tutuklularına tatbikat
- 'Kızım biliyor, dayanamıyor...'
- Özel'den Bahçeli'ye 'HÜDA PAR' sorusu